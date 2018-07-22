Aquaman fragmanı yayınlandı. Hızlı ve Öfkeli 7, Ruhlar Bölgesi, Korku Seansı ve Testere gibi filmlerle tanınan James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Aquaman'ın dikkat çekici fragmanının yayınlanmasının ardından sinemaseverler tarafından ne zaman vizyona gireceği merak edilir oldu. Peki, Aquaman ne zaman vizyona girecek? İşte Aquaman fragmanı...

Aquaman fragmanı;

AQUAMAN NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Aquaman 21 Aralık'ta vizyona girecek.

DC çizgi romanlarının en köklü kahramanlarından biri olan Aquaman’e filmde “Game of Thrones'”un savaşçı Khal Drogo'su, Jason Momoa hayat veriyor. Başrol isme filmde Nuidis Vulko rolünde 3 Oscar adayı Willem Dafoe, Mera rolünde güzel yıldız Amber Heard, Kraliçe Atlanna rolünde Oscar ödüllü Nicole Kidman, Ocean Master rolünde 2 Altın Küre adayı Patrick Wilson, Kral Nereus rolünde Dolph Lundgren ve kötü adam Black Manta rolünde “The Get Down” ile tanınan Yahya Abdul-Mateen II eşlik ediyor.

AQUAMAN GENEL HİKAYE

Arthur Curry kendisiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir...

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