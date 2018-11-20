Aquaman fragmanı izleyiciyle buluştu. Hızlı ve Öfkeli 7, Ruhlar Bölgesi, Korku Seansı ve Testere gibi filmlerle tanınan James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Aquaman'ın son fragmanında Jason Momoa'nın hayat verdiği Aquaman'i antremanlarda görüyoruz.

AQUAMAN FİLMİNİN FRAGMANI

DC çizgi romanlarının en köklü kahramanlarından biri olan Aquaman’e filmde Game of Thrones'un savaşçı Khal Drogo'su, Jason Momoa hayat veriyor.

Momoa'ya Nuidis Vulko rolünde 3 Oscar adayı Willem Dafoe, Mera rolünde güzel yıldız Amber Heard, Kraliçe Atlanna rolünde Oscar ödüllü Nicole Kidman, Ocean Master rolünde 2 Altın Küre adayı Patrick Wilson, Kral Nereus rolünde Dolph Lundgren ve kötü adam Black Manta rolünde “The Get Down” ile tanınan Yahya Abdul-Mateen II eşlik ediyor.

Merakla beklenen Aquaman filmi 21 Aralık'ta sinemaseverler ile buluşuyor.

AQUAMAN FİLMİNİN KONUSU

Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır...

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