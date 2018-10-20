Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

Duayen sanatçı Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı. Ara Güler'in cenazesi, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenazeye kilise kapısına kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti. Ara Güler'in vasiyeti üzerine babasının memleketi olan Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak ve karayemiş, duayen foto muhabirinin mezarına konuldu