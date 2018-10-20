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Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

20.10.2018 - 16:10 | Güncelleme: AA

Duayen sanatçı Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı. Ara Güler'in cenazesi, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenazeye kilise kapısına kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti. Ara Güler'in vasiyeti üzerine babasının memleketi olan Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak ve karayemiş, duayen foto muhabirinin mezarına konuldu

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    Tedavi gördüğü hastanede, 90 yaşında vefat eden usta foto muhabiri Ara Güler, son yolculuğuna uğurlandı.

     

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    AA'nın haberine göre Güler için ilk tören Galatasaray Meydanı'nda yapıldı. Buradaki törenin ardından Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar eşliğinde kilise görevlileri tarafından cenaze aracına konularak, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi.

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    Cenazeye kilise kapısına kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

     

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    Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ndeki ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan yönetti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ara Güler'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesaj da okundu.

     

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    Kilisede düzenlenen ayinin ardından Güler'in tabutu, cenaze aracına taşındı. 

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    Ara Güler'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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    Kilisedeki törene CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, Beyoğlu Belediye Ahmet Misbah Demircan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, iş, spor, sanat dünyasından kişiler ile Güler'in çok sayıda seveni katıldı.

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    ŞEBİNKARAHİSAR'DAN TOPRAK GETİRİLDİ

    Bu arada, Ara Güler'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'ın Belediye Başkanı Şahin Yılancı da törene katıldı. Yılancı, Güler'in ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

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    Güler'i 2010 yılında Şebinkarahisar'da ağırladıklarını ve ilçenin en işlek caddesine ismini verdiklerini hatırlatan Yılancı, buradan getirdikleri toprağı ve karayemişi de Güler'in vasiyeti üzerine mezara koydu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    Ülkenin önemli bir değeri idi Rabbim tahsilatını af etsin
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