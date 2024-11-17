Eylül ayında başlayan yeni dönem ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, ders temposuna hızla uyum sağlarken ilk ara tatile giriş yaptı. 9 gün ilan edilen ara tatilin sonuna gelinmesiyle okulların açılış tarihi de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? Ara tatille ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde...