        ARA TATİL KALKTI MI? Ara tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullarda ara tatil tarihi açıklandı mı?

        Ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kalkacak mı?

        Öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında ara tatilin geleceği ve sömestr tarihleri geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı ara tatil sistemi, hem veliler hem de öğrenciler tarafından yeniden gündeme gelirken, bekleyiş sürüyor. Bir yandan da yarıyıl tatilinin hangi gün başlayacağı ve karnelerin ne zaman dağıtılacağı aralık ayıyla birlikte gündemin ilk sıralarına yerleşti. İşte merak edilenler...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 20:55 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:55
        1

        Yeni yıla yaklaşırken, hem aileler hem de öğrenciler gözünü MEB’in takvimine çevirdi. Kasım ara tatilinin tamamlanmasının ardından ikinci ara tatilin sürüp sürmeyeceği merak edilirken, yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihler büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Karnelerin hangi gün verileceğine dair beklentiler ise yoğun şekilde artmış durumda. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kalkacak mı? İşte ayrıntılar...

        2

        BAKAN TEKİN AÇIKLADI

        Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, okullarda ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.

        Tekin, "Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk, tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor." diye konuştu.

        Velilerden ara tatilin kaldırılması konusunda yoğun talep geldiğinin altını çizen Bakan Tekin, "Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz." dedi.

        3

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte 22 Mart 2026 tarihine kadar tatil olacak. 2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

        İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma gününe kadar devam edecek.

        İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 tarihinde sonlanacak. Okullar 26 Haziran 2025 tarihinde kapanacak.

