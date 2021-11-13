Ara tatil ne zaman bitecek? Yarıyıl sömestr tatili ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenci bugün ara tatili çıkacak. Bu nedenle yukarıda belirtilen soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ara tatil tarihleri...

2021 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

https://twitter.com/tcmeb/status/1433348554190467073