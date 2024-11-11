Ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2024 2025 takvimi ile okullar ne zaman açılıyor? 9 Eylül'de başlayan eğitim sürecinin ilk ara tatiline girilmesiyle okulların açılış tarihi de merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu bilgiye göre öğrenciler 9 günlük tatil yapacak. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor? MEB 2024 2025 takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?

Habertürk Giriş: 11.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:52 facebook

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