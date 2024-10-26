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        Haberler Bilgi Yaşam Ara tatil öğretmen seminerleri ne zaman? 2024 Kasım ara tatil öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? Bakan Tekin duyurdu!

        Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak? Kasım ara tatil öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?

        Kasım ayında yapılacak ara tatil öğretmen seminerleri için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz yıl online olarak gerçekleştirilen kasım dönemi seminerlerinin bu yıl nasıl yapılacağı merak ediliyor. Bu kapsamda ''2024 Kasım ara tatil öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak?'' sorusu yanıt arıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklaması geldi. Peki, ara tatil öğretmen seminerleri nasıl olacak, online mı yüz yüze mi? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 13:25 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:25
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        Öğretmenler, kasım ara tatilinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek seminerlere katılım sağlayacak. Bu noktada ‘’Kasım ara tatil öğretmen seminerleri online mı olacak?’’ sorusunun yanıtı binlerce öğretmen tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl kasım dönemi seminerleri, çevrim içi olarak gerçekleştirilmişti. Kasım ayına sayılı günler kalırken bu yılki seminerlerin nasıl yapılacağı ile ilgili Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Peki, 2024 Kasım ara tatil öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte detaylar…

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        ÖĞRETMENLERİN KASIM ARA TATİLİ SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler için ara tatilde seminer kararını açıkladı. Bakan Tekin, 'Okullarda öğretmenlerin ara tatil seminerleri uzaktan (online) olarak yapılacak.' dedi.

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        KASIM ARA TATİL ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

        Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şunları söyledi:

        "Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz.

        Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık.

        Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

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