Öğretmenler, kasım ara tatilinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek seminerlere katılım sağlayacak. Bu noktada ‘’Kasım ara tatil öğretmen seminerleri online mı olacak?’’ sorusunun yanıtı binlerce öğretmen tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl kasım dönemi seminerleri, çevrim içi olarak gerçekleştirilmişti. Kasım ayına sayılı günler kalırken bu yılki seminerlerin nasıl yapılacağı ile ilgili Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Peki, 2024 Kasım ara tatil öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte detaylar…