Yeni eğitim-öğretim yılı büyük bir coşku ile başladı, öğrenciler ve veliler ise şimdiden ilk ara tatil olan kasım ara tatilinin tam tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tatil takvimine dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte ayrıntılar...