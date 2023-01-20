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Ara tatilde çocuklar için etkinlik önerileri

İstanbul'da, 20 Ocak itibariyle karne alıp ara tatile giren çocuklar için birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinlikler bulunuyor. İşte sömestr tatilinde çocuklar için etkinlik önerileri

Ara tatilde çocuklar için etkinlik önerileri
HABERTURK.COM

Öğrenciler ve ebeveynler 23 Ocak'ta başlayan ve 3 Şubat'a kadar devam edecek sömestr tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmek için araştırma yapıyor. İşte yarıyıl tatilini değerlendirmek için etkinlikler...

AKM SÖMESTRDE TÜM ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Atatürk Kültür Merkezi, 23 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında, 4 -12 yaş aralığındaki çocukları yepyeni deneyimlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Ritim Atölyesi, Çocuklar İçin Drama Atölyesi, Yaratıcı Drama Atölyesi, Erken Müzik Atölyesi, Resim Sevinci, Resimle Tanışıyorum Atölyesi, Ukulele Atölyesi, Yaratıcı Dans Atölyesi, Meyve Sebze Orkestrası atölyeleri ile çok sayıda çocuğu ağırlayan Atatürk Kültür Merkezi, büyük beğeni toplayan keyifli atölyeleriyle yarıyıl dönemi boyunca da çocukları ağırlamaya devam edecek. AKM Çocuk Sanat Merkezi'nin çocuklara yönelik hem geliştiren hem eğlendiren atölyelerinin yanısıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan Dijital Hayvanlar Alemi Digizoo ile çocuklar hayvanların dünyasını daha yakından tanıyabilecekler.

ÇOCUKLAR AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ'NDE ENSTRÜMANLARLA TANIŞIYOR

Atatürk Kültür Merkezi, çocukların ilk müzik deneyimlerini paylaşmak ve yaygınlaştırmak adına AKM Çocuk Sanat Merkezinde; Çello, Piyano, Gitar ve Keman atölyeleri düzenliyor. Atölyeler boyunca ilgili enstrümanların resitallerini dinleyecek olan çocuklar, atölye sırasında enstrümanları deneyimleme fırsatı da yakalayacak. Müzik kategorisinde çocuklara Caz Dans atölyesi de sunan Atatürk Kültür Merkezi, dünyanın en seçkin caz eserlerini çocuklara önce dinletecek ardından yeni dans cümleleri öğrenmelerini sağlayacak. Son olarak müzikle birleştirilen cümleler bir dans koreografisine dönüştürülecek ve çocuklar yeni öğretileriyle bir dans performansı sergileyecek. Bu kısa performans da bir videoya dönüştürülerek ailelere hediye edilecek.

ÇOCUK ATÖLYELERİNDEN SAĞLANAN GELİR SOKAK HAYVANLARINA KATKI SAĞLAYACAK

#hermamabirnota projesi kapsamında gönüllü eğitmenlerin yer aldığı ve çocukların hayal güçlerini kullanarak faaliyete geçeceği atölyeler, çocukların doğa ile olan bağını da güçlendirecek. Çocukların kozalakları süsleyeceği Kozalaklardan Hayvan Dostlarım atölyesi, sokak kedileri için evlerin tasarlanacağı Minik Dostlarımın Yeni Yuvaları atölyesi, çeşitli materyaller kullanılarak maskelerin yapılacağı Patili Balo atölyesi, yapraklarla kolaj çalışması yapılan Yapraklarla Patili Dostlarım atölyesi, çocukların çizecekleri kelebekleri hayal güçlerini kullanarak süsleyecekleri Sihirli Kelebekler atölyesi, kar küresi yapımının deneyimleneceği Patili Kürem atölyesi gibi hayvan figürlerinin başrolde olacağı tüm atölyelerde çocuklar, ilgili hayvanlarla hakkında yepyeni şarkılar da öğrenecek. Çocuklara özel çeşitli boncuklardan bileklik ve kolye yapımının öğrenileceği bir Kendi Takımı Tasarlıyorum atölyesinin geliri de sokak hayvanları yararına aktarılacak.

DİGİZOO İLE YEPYENİ HAYVANLAR ÖĞRENECEKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hayata geçirilen holografik ve dijital hayvanlar alemi sergisi DigiZoo, dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşayan 30 hayvanı, doğal yaşam alanlarından koparmadan ziyaretçilerle buluşturuyor. Kutuplardan Afrika çöllerine, Avrupa ve Asya'da yaşayan birçok farklı ve nadir görülen türün yanı sıra yaklaşık 230 milyon yıl önce ortaya çıkmış hayranlık uyandırıcı dinozorlar ve filgiller familyasının buzul çağı kahramanı mamut gibi nesli tükenmiş hayvanlar da sergide dijital olarak canlandırılacak.

KÜÇÜK PRENS HAYRANLARI İÇİN DİJİTAL DENEYİM

Illusionist Dijital Sanat Stüdyosu tarafından çağdaş sahne teknolojileriyle yeniden uyarlanan Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi, 20 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında Maximum Uniq Box'ta her yaştan Küçük Prens hayranlarına dijital deneyim yaşatacak. Tiyatronun teknoloji ile buluştuğu deneyim sömestr tatili boyunca izlenebilecek.

Gün boyu farklı seanslarda sunulacak olan 40 dakikalık bu sürükleyici deneyim, 360 derecelik üç boyutlu prodüksiyonu ile izleyicilerini yolculuğa çıkaracak.

DİNOZORLAR İNGİLTERE'DEN İSTANBUL'A AYAK BASIYOR

Her gösterimi olağanüstü beğeni alan, İngiltere kökenli Dinasour World Live etkinliği de yine sömestr tatili boyunca Maximum Uniq Hall'de! 31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında BKM Organizasyonu ile İstanbul'da sahne alacak olan bu organizasyon 3 yaş ve üstü tüm izleyicilerini milyonlarca yıl öncesine, dinozorların gizemli dünyasına götürecek!

TUTANKHAMUN, ÇOCUK KRAL'IN HAZİNELERİ SERGİSİ

60 yıldan uzun bir süredir dünyanın önemli metropollerini dolaşan ve 40 milyondan fazla ziyaretçi toplayan Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi, hazinenin Mısır'daki Krallar Vadisi'nde keşfedilişinin 100. yıldönümünde İstanbul'da tarih, kültür ve sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
20. yüzyılın en önemli arkeolojik keşfi ve aynı zamanda tarihte keşfedilen en zengin ve en ilham verici antik kral hazinelerinden biri olan Tutankhamun'un hazineleri için düzenlenen sergi, 20 Ocak'ta UniQ Expo kapılarını halka açtı.

MÖ 1332 – MÖ 1323 yılları arasında hüküm süren Firavun Tutankhamun, Mısır'ın On Sekizinci Hanedanlığı'nın sonlarında babası Firavun Akhenaton'un saltanatı sırasında doğdu. Tutankhamun, tahta geçtiği sırada 9 yaşındaydı. 19 yaşında hayatını kaybeden Altın Firavun'un cesedi 70 gün içerisinde mumyalanarak, Luksor'daki Krallar Vadisi'nde 69 numaralı mezarlığa alınmış. İngiliz arkeolog ve Mısır bilimcisi Howard Carter, 1922'de Mısır'ın güneyinde yer alan Krallar Vadisi'nde keşfettiği Tutankhamun'a ait ihtişamlı hazine dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve bulunan eserler Antik Mısır'ın simgesi haline gelmişti. Küçük Firavun'un hazineleri, eski Mısır uygarlığı tarihinin birçok yönünün aydınlanmasını sağladı. Mezarında bulunan tüm eşyaları som altından yapıldığı için 'Altın Kral' olarak da anılan Tutankhamun için düzenlenen sergide, hazineden özel seçilen 409 eserin birebir replikaları bulunuyor.

Sergide, değerli taşlarla süslenmiş dünyaca ünlü altın ölüm maskesi, üzerinde Mısır tanrıçaları İsis, Nephthys, Neith ve Selket tasvirlerinin bulunduğu tabut, tabutun içindeki mumya, altınla yaldızlanmış ahşaptan yapılmış yatak, savaş arabası, Tutankhamun'un eşi Kraliçe Ankhesenamun ile aşkını tasvir eden altın tahtı, çocuk kralı su aygırı avlarken tasvir eden heykeller, çeşitli mobilyalar, at arabası, ok ve yay gibi silahlar, Anadolu'ya düşen bir meteordaki demirden yapıldığı için “uzaydan gelen hançer” olarak adlandırılan silahı gibi ilginç eserler yer alıyor. Tutankhamun'un genç yaşta ölümünde de rol oynadığı ifade edilen genetik kusurlardan biri de onun bir ayağının aksamasına neden oluyordu. O nedenle mezarında bulunduğunda büyük hayret uyandıran bastonlarından örnekler ve daha yüzlerce parçanın replikaları sergide yer alıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN FİLM MÜZİKLERİ KONSERLERİ KARNE ŞENLİĞİ'NDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestralar Müdürlüğü’ne bağlı İBB Oda Müziği Topluluğu, Kültür Dairesi Başkanlığı'nın düzenleyeceği Karne Şenliği kapsamındaki Film Müzikleri konserleriyle çocuklarla buluşuyor!

21 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında farklı ilçelerdeki İBB kültür merkezlerinde gerçekleşecek konserlere tüm minikler davetli. Konserlerde oda müziği nedir, hangi müzik aletleri ile yapılır, bu enstrümanların adları nedir gibi öğretici ve eğlendirici bilgiler çocukların meraklarını giderecek.

İBB Oda Müziği Topluluğu Film Müzikleri konserlerinde Aslan Kral, Rafadan Tayfa, Kral Şakir, Niloya gibi çocukların çok sevdiği filmlerin müziklerini çalacak. 21 Ocak Cumartesi günü 17.00’de Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 25 Ocak Çarşamba günü 17.00’de Esenler İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, 28 Ocak Cumartesi günü 17.00’de Sultanbeyli İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, 1 Şubat Çarşamba günü 17.00’de Güngören İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ndeki konserlerin tamamı ücretsiz…

SÖMESTR TATİLİNDE ÇOCUKLAR KUSURSUZ DÜNYA MÜZİKALİ İLE MACERAYA ÇIKIYOR

Kusursuz Dünya Müzikali, çocukları sömestr tatili boyunca 22-23 Ocak ve 29-31 Ocak tarihleri arasında Pinokyo, Hansel ile Gratel, Kırmızı Başlıklı Kız ve daha birçok masal kahramanıyla birlikte sanal dünyanın sonsuzluğunu tiyatro sahnesine taşıyor. Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal’ın başrolünde olduğu, izleyenleri yenilikçi dekoru, eğlenceli müzikleri, unutulmaz danslarıyla, gerçek-sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkaran Kusursuz Dünya Müzikali, tatil boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyicilerini bekliyor.

Kusursuz Dünya Müzikali’nde Kiraz, kendini Kusursuz Dünya bilgisayar oyununa kaptırmış bir çocuktur. Tek isteği tüm bölümleri geçip yenilmez komutan Torumar'ın baş askeri olmaktır. Annesi Nejla ile babası Cemal, çözüm olarak bilgisayarı, tableti ve telefonu yasaklar. Ancak Kusursuz Dünya, Kiraz'ı bırakmaz. Kusursuz Dünya’nın Yenilmez Komutanı Torumar, onu sanal dünyanın sonsuzluğuna davet eder ve Pinokyo eşliğinde bir maceraya çıkarır. Hansel ile Gratel, Kırmızı Başlıklı Kız, gibi birçok masalın içine dahil olan Kiraz, unutulmayacak bir maceraya çıkar.

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