        Ara transfer dönemi tarihleri: Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

        Süper Lig'de ara transfer dönemi 2 Ocak Cuma günü itibarıyla başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Süper Lig ekipleri, son transfer tarihine kadar anlaştığı isimleri tescil ettirip kadrolarını güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte 2026 Ocak Ara transfer döneminin sona ereceği tarih...

        Giriş: 14.01.2026 - 00:02 Güncelleme: 14.01.2026 - 00:02
        Süper Lig’de ikinci transfer sezonunun başlamasının ardından, ara transfer döneminin sona ereceği tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Süper Lig ekipleri, TFF tarafından belirlenen tarihler arasında yaptığı yeni takviyelerle kadrolarını güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...

        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ara transfer dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü başladı 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

        2026 SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Süper Lig’de 2. yarı 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak

        TRENDYOL SÜPER LİG 18 HAFTA MAÇ PROGRAMI

        17 Ocak 2026 Cumartesi:

        17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

        20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

        18 Ocak 2026 Pazar:

        14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

        17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

        20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

        19 Ocak 2026 Pazartesi:

        17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

        20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

        TRANSFER LİMİTLERİ AÇIKLANDI

        Galatasaray: 12.867.502.920

        Fenerbahçe: 6.222.490.850

        Samsunspor: 1.158.349.910

        Beşiktaş: 5.830.441.031

        RAMS Başakşehir: 1.311.498.136

        ikas Eyüpspor: 546.610.657

        Trabzonspor: 7.856.638.973

        Göztepe: 1.024.722.968

        Çaykur Rizespor: 1.681.565.046

        Kasımpaşa: 854.081.885

        TÜMOSAN Konyaspor: 1.419.901.133

        Corendon Alanyaspor: 935.098.664

        Zecorner Kayserispor: 940.370.334

        Gaziantep FK: 712.535.047

        Hesap.com Antalyaspor: 893.386.306

        Kocaelispor: 1.077.536.000

        Gençlerbirliği: 967.005.265

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 855.315.497

