Ara transfer dönemi tarihleri: Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Süper Lig'de ara transfer dönemi 2 Ocak Cuma günü itibarıyla başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Süper Lig ekipleri, son transfer tarihine kadar anlaştığı isimleri tescil ettirip kadrolarını güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte 2026 Ocak Ara transfer döneminin sona ereceği tarih...
Süper Lig’de ikinci transfer sezonunun başlamasının ardından, ara transfer döneminin sona ereceği tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Süper Lig ekipleri, TFF tarafından belirlenen tarihler arasında yaptığı yeni takviyelerle kadrolarını güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ara transfer dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü başladı 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.
2026 SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig’de 2. yarı 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak
TRENDYOL SÜPER LİG 18 HAFTA MAÇ PROGRAMI
17 Ocak 2026 Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak 2026 Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)
TRANSFER LİMİTLERİ AÇIKLANDI
Galatasaray: 12.867.502.920
Fenerbahçe: 6.222.490.850
Samsunspor: 1.158.349.910
Beşiktaş: 5.830.441.031
RAMS Başakşehir: 1.311.498.136
ikas Eyüpspor: 546.610.657
Trabzonspor: 7.856.638.973
Göztepe: 1.024.722.968
Çaykur Rizespor: 1.681.565.046
Kasımpaşa: 854.081.885
TÜMOSAN Konyaspor: 1.419.901.133
Corendon Alanyaspor: 935.098.664
Zecorner Kayserispor: 940.370.334
Gaziantep FK: 712.535.047
Hesap.com Antalyaspor: 893.386.306
Kocaelispor: 1.077.536.000
Gençlerbirliği: 967.005.265
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 855.315.497