Ara transfer sezonun sona ereceği tarih 2026: Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Süper Lig'de ara transfer döneminde son günlere girildi. 2 Ocak Cuma günü başlayan ikinci transfer tescil dönemi TFF tarafından belirlenen tarihte sona erecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig ekipleri, son transfer tarihine kadar anlaştığı futbolcuyu tescil ettirip kadrosunu güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte 2026 ara transfer döneminin sona ereceği tarih...
Süper Lig’de ikinci transfer sezonunun başlamasının ardından, ara transfer döneminin sona ereceği tarih, sporseverler tarafından mercek altına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ara transfer döneminin sona ereceği tarihi duyurdu. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2 Ocak 2026 Cuma günü başlayan ara transfer dönemi 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.
TRANSFER LİMİTLERİ AÇIKLANDI
Galatasaray: 12.867.502.920
Fenerbahçe: 6.222.490.850
Samsunspor: 1.158.349.910
Beşiktaş: 5.830.441.031
RAMS Başakşehir: 1.311.498.136
ikas Eyüpspor: 546.610.657
Trabzonspor: 7.856.638.973
Göztepe: 1.024.722.968
Çaykur Rizespor: 1.681.565.046
Kasımpaşa: 854.081.885
TÜMOSAN Konyaspor: 1.419.901.133
Corendon Alanyaspor: 935.098.664
Zecorner Kayserispor: 940.370.334
Gaziantep FK: 712.535.047
Hesap.com Antalyaspor: 893.386.306
Kocaelispor: 1.077.536.000
Gençlerbirliği: 967.005.265
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 855.315.497