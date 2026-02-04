Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?

        Ara transfer sezonun sona ereceği tarih 2026: Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

        Süper Lig'de ara transfer döneminde son günlere girildi. 2 Ocak Cuma günü başlayan ikinci transfer tescil dönemi TFF tarafından belirlenen tarihte sona erecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig ekipleri, son transfer tarihine kadar anlaştığı futbolcuyu tescil ettirip kadrosunu güçlendirebilecek. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte 2026 ara transfer döneminin sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 23:34 Güncelleme: 04.02.2026 - 23:34
        1

        Süper Lig’de ikinci transfer sezonunun başlamasının ardından, ara transfer döneminin sona ereceği tarih, sporseverler tarafından mercek altına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ara transfer döneminin sona ereceği tarihi duyurdu. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2026 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...

        2

        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2 Ocak 2026 Cuma günü başlayan ara transfer dönemi 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

        3

        TRANSFER LİMİTLERİ AÇIKLANDI

        Galatasaray: 12.867.502.920

        Fenerbahçe: 6.222.490.850

        Samsunspor: 1.158.349.910

        Beşiktaş: 5.830.441.031

        RAMS Başakşehir: 1.311.498.136

        ikas Eyüpspor: 546.610.657

        Trabzonspor: 7.856.638.973

        Göztepe: 1.024.722.968

        Çaykur Rizespor: 1.681.565.046

        Kasımpaşa: 854.081.885

        TÜMOSAN Konyaspor: 1.419.901.133

        Corendon Alanyaspor: 935.098.664

        Zecorner Kayserispor: 940.370.334

        Gaziantep FK: 712.535.047

        Hesap.com Antalyaspor: 893.386.306

        Kocaelispor: 1.077.536.000

        Gençlerbirliği: 967.005.265

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 855.315.497

