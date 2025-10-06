Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Araban Ardıl Barajı'nda su seviyesi düştü | Son dakika haberleri

        Araban Ardıl Barajı'nda su seviyesi düştü: Sulama durduruldu

        Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan Ardıl Barajı'nda su seviyesi, su alma yapısı altına düştü. Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, "Sulama faaliyetlerinin 6-7 aydan beri tamamen durduruldu. Baraj suyu ile sulu tarım yapan Arabanlı çiftçiler mağdur oluyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:11 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araban Ardıl Barajı'nda su seviyesi düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Araban ilçesindeki Ardıl Barajı'nda su seviyesi düştü.

        Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, Mart 2025 tarihinde, Ardıl Barajı gölünün doluluk oranının yüzde 35'e düşmesi nedeniyle baraj bölgesindeki tarım alanlarında sulama faaliyetleri durdurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Ardıl Barajı ve bölgesindeki tarım alanlarında yaptığım incelemeler sonucunda ise Baraj Göleti'ndeki su oranının su alma yapısı altına düşmesiyle sulama faaliyetlerinin 6-7 aydan beri tamamen durduruldu. Baraj suyu ile sulu tarım yapan Arabanlı çiftçiler mağdur oluyor.

        Geçen yıl sonbahar ve kış mevsimlerinde bölgede beklediğimiz yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle bu yıl Mart 2025 tarihinde Ardıl Barajı gölünün doluluk oranı yüzde 35'e düşmüştü. Bu oranın yüzde 10'unun kullanılması gerektiği için baraj bölgesindeki tarım alanlarında sulamalar durdurulmuştu. Bu durumda baraj suyu ile sulu tarım yapan çiftçilerimiz yaklaşık 6-7 aydan beri baraj suyu ile sulu tarım yapamadıkları için bölgedeki sondaj kuyularında elektrik gücüyle yeryüzüne çıkarılan ve yüksek maliyetli sulama yapmaya mecbur kalarak mağduriyet yaşıyorlar.

        Araban Ovası'nın verimli topraklarının suyla buluşması ve Arabanlı çiftçilerimizin kuru tarımdan sulu tarıma geçirilerek hem ülke hem de bölge ekonomisine yüksek katkı sağlaması şart. Bu nedenle Çat Boğazı Barajı'nın biran önce inşaatına başlanmasını şahsım ve Arabanlı çiftçilerimiz adına yetkililerden talep ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep haberleri
        #Ardıl Barajı
        #kuraklık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?