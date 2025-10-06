Araban Ardıl Barajı'nda su seviyesi düştü

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Ardıl Barajı'nda su seviyesi düştü.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, Mart 2025 tarihinde, Ardıl Barajı gölünün doluluk oranının yüzde 35'e düşmesi nedeniyle baraj bölgesindeki tarım alanlarında sulama faaliyetleri durdurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ardıl Barajı ve bölgesindeki tarım alanlarında yaptığım incelemeler sonucunda ise Baraj Göleti'ndeki su oranının su alma yapısı altına düşmesiyle sulama faaliyetlerinin 6-7 aydan beri tamamen durduruldu. Baraj suyu ile sulu tarım yapan Arabanlı çiftçiler mağdur oluyor.

Geçen yıl sonbahar ve kış mevsimlerinde bölgede beklediğimiz yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle bu yıl Mart 2025 tarihinde Ardıl Barajı gölünün doluluk oranı yüzde 35'e düşmüştü. Bu oranın yüzde 10'unun kullanılması gerektiği için baraj bölgesindeki tarım alanlarında sulamalar durdurulmuştu. Bu durumda baraj suyu ile sulu tarım yapan çiftçilerimiz yaklaşık 6-7 aydan beri baraj suyu ile sulu tarım yapamadıkları için bölgedeki sondaj kuyularında elektrik gücüyle yeryüzüne çıkarılan ve yüksek maliyetli sulama yapmaya mecbur kalarak mağduriyet yaşıyorlar.