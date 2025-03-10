Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Araban'da badem ağaçları çiçek açtı | Son dakika haberleri

        Araban'da artan hava sıcaklığıyla badem ağaçları çiçek açtı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:13 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araban'da badem ağaçları çiçek açtı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'in Araban ilçesinde son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı.

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, havaların ısınmasıyla ilçede bahar havası yaşandığını söyledi.

        Araban Ovası ve kırsalındaki dağlık bölgelerdeki meyve ve badem ağaçlarının çiçek açmaya başladığını ve güzel görüntüler oluştuğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

        "İlçemizde kış mevsimi yağışsız geçti. Araban Ovası'nda üreticilerimiz sarımsak ve buğday ekili alanlarında yağmurlama sulama yaptı. Meyve ve badem ağaçlarının çiçeklerle dolması ve önümüzdeki günlerde de badem çağlalarının erkenci olarak yetişmesini bekliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #gaziantep haberleri
        #Araban İlçesi
        #badem ağaçları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"