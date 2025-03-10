Araban'da badem ağaçları çiçek açtı

Gaziantep'in Araban ilçesinde son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, havaların ısınmasıyla ilçede bahar havası yaşandığını söyledi.

Araban Ovası ve kırsalındaki dağlık bölgelerdeki meyve ve badem ağaçlarının çiçek açmaya başladığını ve güzel görüntüler oluştuğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"İlçemizde kış mevsimi yağışsız geçti. Araban Ovası'nda üreticilerimiz sarımsak ve buğday ekili alanlarında yağmurlama sulama yaptı. Meyve ve badem ağaçlarının çiçeklerle dolması ve önümüzdeki günlerde de badem çağlalarının erkenci olarak yetişmesini bekliyoruz."