Arabesk, 1988 yılı yapımı Türk filmi. Absürt komedi olarak nitelendirilebilecek bu film Ertem Eğilmez'in son filmidir. Şubat 1989'da gösterime girmiştir.
Ertem Eğilmez, bu filmi hasta yatağındayken odasına gelen görüntüleri izleyip ekibini yönlendirerek çekti. Eğilmez, filmin montajlı halini gördükten 3 ay sonra öldü.
ARABESK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ağa kızı Müjde (Müjde Ar),küçüklüğünden beri tanıdığı Şener'e (Şener Şen) varmak ister fakat babası izin vermez. Sonunda Müjde, Şener'e kaçar fakat gene çocukluğundan beri bu ilişkiyi bozmak isteyen Kaya'nın (Necati Bilgiç) kötülükleriyle karşılaşırlar.
ARABESK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
- Müjde Ar - Müjde
- Şener Şen - Şener
- Necati Bilgiç - Kaya
- Uğur Yücel -Gazinocular Kralı
- Üstün Asutay -Ağa
- Kadir Savun
- Candan Sabuncu
- Doğu Erkan
- Rasim Öztekin
- Orhan Çağman - Zurnacı
- Tarık Papuççuoğlu -İsmail
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