Arabica, Kolombiya, Etiyopya... Kahve çekirdeklerini birbirinden farklı kılan ne? Damak tadınıza göre hangi kahve çekirdeğini seçmelisiniz?

TÜM KAHVELER AYNI MIDIR?

Sabahları kahvenizi yudumlarken ilk yudumdan daha iyi bir şey yoktur, ama tam olarak ne içiyorsunuz? Kolombiya kahvesi mi? Ya da belki Etiyopya? Bunun gerçekten bir önemi var mı, yoksa hepsi özünde aynı mı?