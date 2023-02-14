Fakat araçların kasko poliçesi bulunuyorsa poliçelerin içerisinde deprem teminatı bulunuyor. Tüm poliçelerde otomatik deprem teminatı oluyor ve yüzde yüz karşılanıyor.

Arabası hasar gören vatandaşlar aracın piyasa rayiç bedeli ne ise çok hızlı bir şekilde talep edip alabilirler.