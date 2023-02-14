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Araç kaskosu deprem hasarını karşılıyor mu? Kasko-trafik sigortasında deprem teminatı var mı?

Deprem hasaar ödemeleri ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi hasar gören araçların zararlarını kasko ve trafik sigortalarının karşılayıp karşılamayacağı. DASK konutlara hasar ödemelerine başladı. Peki, depremde zarar gören araçlar ne olacak?

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  • Araç kaskosu deprem hasarını karşılıyor mu? Kasko-trafik sigortasında deprem teminatı var mı?

    Araç kaskosu deprem hasarını karşılar mı sorusu, DASK'ın konutlara hasar ödemesinden sonra gündeme gelmeye başlad. 10 ili etkileyen depremde binlerce araç hasar gördü ve ezildi. Deprem nedeniyle aracı zarar gören  kişinin kasko poliçesi yoksa zararı maalesef kendisi karşılamak durumunda.
  • Araç kaskosu deprem hasarını karşılıyor mu? Kasko-trafik sigortasında deprem teminatı var mı?

    Fakat araçların kasko poliçesi bulunuyorsa poliçelerin içerisinde deprem teminatı bulunuyor. Tüm poliçelerde otomatik deprem teminatı oluyor ve yüzde yüz karşılanıyor.

    Arabası  hasar gören vatandaşlar aracın piyasa rayiç bedeli ne ise çok hızlı bir şekilde talep edip alabilirler.

     
  • Araç kaskosu deprem hasarını karşılıyor mu? Kasko-trafik sigortasında deprem teminatı var mı?

    ARAÇTA KISMİ HASAR VARSA KASKO KARŞILAR MI?

    Araçlarda kısmi hasar varsa bu durmu ekspersler karar veriyor. Önce hasar dosyası açılıyor eksper araca bakıyor ve tamir masraflarının karşıanmayacağına karar veriyor. Daha sonra serviste yapılıyor ve teslim ediliyor.

     
  • Araç kaskosu deprem hasarını karşılıyor mu? Kasko-trafik sigortasında deprem teminatı var mı?

    BÜTÜN KASKO POLİÇELERİNDE DEPREMLE İLGİLİ TEMİNAT BULUNUYOR MU?

    Deprem otomatik teminattır. Kişi kendisi ben istemiyorum derse çıkabilir. Eğer dar kapsamlı kaskoya sahipse içerisine girmeyebilir. Grev, lovakt, terçr, hırsızlık, yangın gibi durumlarda kasko otomatik teminattır.

     
  • Araç kaskosu deprem hasarını karşılıyor mu? Kasko-trafik sigortasında deprem teminatı var mı?

    ARAÇ SAHİBİ VEFAT ETTİYSE TAZMİNAT KİME VERİLİR?

    Deprem sebebiyle araç sahibi vefat ettiyse kaskodan tazminat alabilmek için mirasçı başvuru yapabilir. Başvuru için miraçılık belgesi gerekiyor. Bu durum aynı şekilde DASK'ta da geçerlidir.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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