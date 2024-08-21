Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Araç kullanırken kalp krizinden öldü | Son dakika haberleri

        Araç kullanırken kalp krizinden öldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde bir sürücü, araç kullandığı sırada kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparken kalp masajı yapılarak müdahale edilen 74 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araç kullanırken kalp krizinden öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Boyabat'ta 74 yaşındaki Bayram Uzunçay'ın kullandığı otomobil, ilçeye bağlı Osmanköy’de kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Uzunçay'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

        Kalp masajı yapılarak müdahale edilen Uzunçay, kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kalp krizi
        #Sinop
        #trafik kazası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü can çekişiyor: Tedirgin eden görüntü
        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü can çekişiyor: Tedirgin eden görüntü
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Düğün hazırlığında hayatlarını kaybettiler!
        Düğün hazırlığında hayatlarını kaybettiler!
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        DMM'den Bakan Şimşek'in istifa iddiasına yalanlama
        DMM'den Bakan Şimşek'in istifa iddiasına yalanlama
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Sadece 8 dakika bile yetiyor