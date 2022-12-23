'Araç muayenesi için randevu veriyoruz' diyerek vurgun yaptılar! 0:00 / 0:00

DHA

Aksaray'da kurdukları 2 şirket üzerinden internet ve çağrı merkezi aracılığıyla araç muayenesi için randevu veriyoruz diyerek binlerce araç sahibinden yaklaşık 20 milyonluk vurgun yaptığı öne sürülen Nazlı A. (36) ve Ferhat Y. (37) ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı. DHA'da yer alan habere göre, Aksaray'da internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden 95 lira karşılığında araç muayenesi için randevu alıp, araçlarını muayene ettiremeyenler, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

HER BİR ARAÇ SAHİBİNDEN 95 TL ALDILAR Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Nazlı A. ve Ferhat Y.'nin kurduğu 2 şirket sayesinde internet ve çağrı merkezi aracılığıyla araç muayenesi için randevu veriyoruz adı altında her bir araç sahibinden 95 TL aldığını saptadı.