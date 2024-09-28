Aşırı çalışan (veya tıkanmış) bir katalitik konvertör, normal çalışma sıcaklığı aralığı olan yaklaşık 648,9 ila 871,1 santigrat dereceden 1.093,3 santigrat dereceye kolayca çıkabilir. Bu durum, sadece katalitik konvertöre değil, aynı zamanda aracın çevresindeki parçalara ve uzun otlar gibi çevreye de uzun vadeli zarar verir. Katalitik konvertör kendisi alev almaz, ancak teorik olarak arabanın diğer parçaları da dahil olmak üzere bu kadar yüksek sıcaklıklarda yakındaki herhangi bir şeyi tutuşturabilir.