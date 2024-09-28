Araç yangınları neden kaynaklanır? Sebepleri nelerdir?
Araç sahiplerinin en büyük korkularından biri de otomobilleriyle yoldayken aracın herhangi bir sebepten dolayı yanmasıdır. Daha büyük bir ihtimalle yangının nedeni, insan hatası, mekanik sorunlar ve kimyasal kaynaklar gibi birçok şeyin bir araya gelmesidir. En yaygın araç yangını nedenleri nelerdir? İşte detaylar.
Motorlu araçlarda kendiliğinden ve aniden yangın çıkabilir. Sürücü, araç içindeki kişiler ve çevredeki diğer insanlar için büyük bir tehlike oluşturan bu yangınların birden fazla sebebi olabilir.
10. Tasarım kusurları
Bir araçtaki tasarım hatası genellikle kendi başına bir araba yangınına neden olmaz, çünkü bir aracı ateşe vermek için açma/kapama düğmesi yoktur. Genellikle, üreticiler bu hataları olaylar yaygınlaşmadan önce tespit ederler.
Tehlikeli arabaları sokaktan çekmek ve sorunları gidermek için geri çağırma yayınlarlar. Tüm tasarım kusurları araba yangınlarına neden olmaz, ancak herhangi bir sayıda sorun yangınları çok daha olası hale getirebilir.
9. Yetersiz bakım
İnsan hatası muhtemelen aracınızdaki yangının doğrudan nedeni olmayacaktır. Ancak bakım konusunda özensiz davranıyorsanız, aracınız genel olarak daha tehlikeli olabilir ve araç yangını olasılığının artması, aldığınız daha büyük risklerin sadece bir parçasıdır. Aracınıza uygun şekilde bakmayı unutmak veya ihmal etmek dolaylı olarak bir yangına yol açabilir.
Çünkü kırık parçaların, sızdıran contaların veya hatalı kablo tesisatının onarılmadan bırakılması, aracınızı yangına neden olan koşullar için çok daha uygun hale getirebilir. Bu durum özellikle eski ve klasik otomobiller için geçerlidir. Kötü bir contaya sahip bir motorun tehlikeli ve yanıcı sıvılar damlatma olasılığı daha yüksektir. Otomobil yangınlarının yüzde 20'sinden fazlası elektrik arızası veya bozukluğuna bağlanabilir.
8. Araç kazaları
Çarpma bölgesine bağlı olarak, bir araba kazası bir araba yangınına yol açabilir. Çoğu aracın çarpma bölgeleri oldukça iyi tasarlanmıştır; böylece gövde ve şasi, darbenin gücünü emer ve motor, akü ve hatta benzin deposu gibi dahili, tehlikeli noktaları korur. Ancak yeterince sert bir darbe, muhtemelen sıvı sızıntılarına ve dökülmelere, ayrıca ısı ve dumana neden olacaktır.
Kaza yapan bir aracın içindekilerin hasarın boyutunu görmeleri zor olduğundan, yangın tehlikesi hemen fark edilmeyebilir. Bu nedenle, hasarlı bir araçtan mümkün olan en kısa sürede uzaklaşmak her zaman en iyisidir.
7. Kundaklama
Kundaklama, yangın çıkarma suçudur. Bir arabayı ateşe vermek oldukça kolaydır. Kundaklama soruşturmacıları genellikle yakıt sistemine müdahale ya da elektrik kısa devresi ararlar. Bunu hiçbir şekilde savunmuyoruz, ancak bir kundakçının aracınızın alev almasının başka bir nedeni olabileceğini söylüyoruz.
6. Hibrit ve elektrikli araç bataryaları
2013 sonbaharında bir Tesla Model S alev aldı. Ne yazık ki, yüksek hızda seyreden bir Model S, aracın bataryasını delen bir enkaz parçasına çarptı ve batarya, herhangi bir bataryanın yapacağı gibi alev aldı.
Chevrolet, Volt EV'nin 2017 ila 2022 model yıllarına ait yaklaşık 110.000 modelini olası akü yangını sorunları nedeniyle geri çağırdı. Sorunun bataryalardaki bir donanım ve yazılım sorunundan kaynaklandığı tespit edildi. Elektrikli araçlardaki yangınların yaklaşık üçte birinin araç park halindeyken ve fişe takılı değilken meydana geldiği tahmin edilmektedir.
Ancak hibrit araçlar, yangın çıkma olasılığı en yüksek araçlar gibi görünürken, benzinli araçlar ikinci sırada yer alıyor. Sadece elektrikle çalışan araçlar ise üçüncü sırada yer alıyor.
5. Aşırı ısınan katalitik konvertörler
Aşırı ısınan katalitik konvertörler genellikle göz ardı edilen bir yangın riskidir, ancak öyle olmamalıdır. İşte nedeni: Aracınızın en sıcak parçalarından biridir ve aracın tüm uzunluğu boyunca uzanır. Katalitik konvertörler genellikle aşırı ısınır çünkü işlemek için tasarlandıklarından daha fazla egzoz kirleticisini yakmak için çok fazla çalışırlar.
Katalitik konvertörler, aracın motoru verimli çalışmıyorsa (aşınmış bujiler veya diğer olumsuz koşullar nedeniyle) aşırı ısınır. Bu durumda motor, yakıtı düzgün yakamaz ve egzoz sisteminde çok fazla ekstra madde oluşur. Katalitik konvertör, işini yapmak için daha fazla çalışmak zorunda kalır, bu da onu normalden daha sıcak hale getirir.
Aşırı çalışan (veya tıkanmış) bir katalitik konvertör, normal çalışma sıcaklığı aralığı olan yaklaşık 648,9 ila 871,1 santigrat dereceden 1.093,3 santigrat dereceye kolayca çıkabilir. Bu durum, sadece katalitik konvertöre değil, aynı zamanda aracın çevresindeki parçalara ve uzun otlar gibi çevreye de uzun vadeli zarar verir. Katalitik konvertör kendisi alev almaz, ancak teorik olarak arabanın diğer parçaları da dahil olmak üzere bu kadar yüksek sıcaklıklarda yakındaki herhangi bir şeyi tutuşturabilir.
4. Motorların aşırı ısınması
Aşırı ısınan ve bir arabanın alev almasına neden olan bir motor, bir sorunun diğerine nasıl yol açabileceğine özellikle iyi bir örnektir. Bir otomobilin motoru muhtemelen kendi kendine alev alacak kadar aşırı ısınmayacaktır.
Ancak bir motor aşırı ısınabilir ve yağ ile soğutma sıvısı gibi sıvıların yüksek sıcaklıklara çıkmasına ve belirlenmiş dolaşım alanlarından dışarı dökülmeye başlamasına neden olabilir.
3. Dökülen sıvılar
Ortalama bir otomobil veya kamyonun kaputunun altında yanıcı ve son derece tehlikeli birçok sıvı bulunur: benzin veya dizel yakıt, motor yağı, şanzıman yağı, hidrolik direksiyon sıvısı, fren sıvısı ve hatta motor soğutma sıvısı. Tüm bu sıvılar araç çalışır durumdayken dolaşım halindedir ve hatları, hortumları veya rezervuarları bir darbe alırsa hepsi alev alabilir.
Bir araba kazası veya arızalı bir parça gibi başka bir ağırlaştırıcı faktörle birleştiğinde, sonuç bir yangın olabilir. Böyle bir yangının, tüm bu tehlikeli sıvıların yoğunlaştığı motor bölmesinde başlama olasılığı yüksek olsa da, yakıt ve fren hidroliği gibi bazı sıvıların aracın tüm uzunluğu boyunca hareket ettiğini unutmayın.
2. Elektrik sistemi arızaları
Elektrikle ilgili sorunlar listede ikinci sırada yer alıyor çünkü otomobil yangınlarının en yaygın ikinci nedeni bunlardır. Tipik bir otomobilin standart kurşun-asit akü şarj döngüleri, motor bölmesinde patlayıcı hidrojen gazının birikmesine neden olabilir ve akünün sağladığı elektrik akımı (hatalı veya gevşek kablo tesisatı ile birlikte) bir sıvı damlasını veya sızan buharları hızla tutuşturabilecek kıvılcımlar üretebilir.
1. Yakıt sistemi sızıntıları
Yakıt sistemindeki sızıntılar, araç yangınlarının en yaygın nedenidir. Araç sıvılarının birçoğunun aşındırıcı, zehirleyici ve yanıcı özelliklere sahip olduğunu daha önce tartışmıştık, ancak benzin en yanıcı olanlar arasındadır. Sadece eksi 42,8 santigrat derece veya daha yüksek sıcaklıktaki benzin, basit bir kıvılcımla hızla alev alabilir.
Sonuç olarak, çalışan bir arabada bu her zaman ve bilerek olur, ancak motor tarafından kontrol altına alınır. 257,2 santigrat dereceye ulaşan benzin kendi kendine tutuşacaktır. Yakıt sistemi yangını olasılığını azaltmanın en iyi yolu, aracın bakımının düzgün bir şekilde yapıldığından emin olmak ve daha önce tarif ettiğimiz durumlardan uzak durmaktır.
Kaynak: Howstuffworks