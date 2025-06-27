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        Haberler Bilgi Ekonomi Araç sahipleri dikkat: Motorine zam bekleniyor! Motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 27 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine zam bekleniyor! Motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak?

        Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 26 Haziran'da benzine ortalama 2 lira 68 kuruş, motorine ortalama 4 lira 6 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün ise araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine zam bekleniyor. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 27 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 10:57 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:58
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        Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında yaşanan değişiklik araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere dün benzine ortalama 2 lira 68 kuruş, motorine ortalama 4 lira 6 kuruş indirim gelmişti. Bugün ise araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine zam bekleniyor. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 27 Haziran 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

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        MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR!

        Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, 28 Haziran 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor.

        Motorinin litre fiyatında 1 lira 14 kuruş fiyat artışı yaşanacağı öngörülüyor.

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        LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        LPG ve benzin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

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        İŞTE 27 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 48.88 TL

        Motorin litre fiyatı: 49.06 TL

        LPG litre fiyatı: 25.09 TL

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        İstanbul (Anadolu yakası)

        Benzin litre fiyatı: 48.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 48.94 TL

        LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 49.55 TL

        Motorin litre fiyatı: 49.89 TL

        LPG litre fiyatı: 24.99 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 49.88 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.24 TL

        LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 49.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 49.87 TL

        LPG litre fiyatı: 24.49 TL

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        Diyarbakır

        Benzin litre fiyatı: 50.87 TL

        Motorin litre fiyatı: 51.26 TL

        LPG litre fiyatı: 25.14 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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