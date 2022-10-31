BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİM BEKLENİYOR MU?

Motorin ve benzin fiyatları, OPEC+ ülkeleri ve ABD arasında yaşanan gerilim, Ukrayna - Rusya savaşının etkileri ve döviz kurlarındaki hareketle birlikte sık sık değişim gösteriyor. Bununla birlikte indirim veya zamla ilgili resmi kurumlardan henüz bir açıklama gelmedi. Fakat sektörden kaynakları bu gece yarısı yani 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına zam beklendiğini belirtiyor.