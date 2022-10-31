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Araç sahipleri dikkat: Son dakika benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatlarında sektörden edinilen bilgiye göre zam bekleniyor. İşte detaylar...

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  • Araç sahipleri DİKKAT! Son dakika benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim Pazartesi akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

    Benzin fiyatlarında son gelişme 21 Ekim Cuma günü yaşandı. 21 Ekim'de  motorine 1 lira 7 kuruş indirim gelmişti. Sektör kaynaklarına göre 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin için zam bekleniyor. İşte 31 Ekim güncel motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları listesi...
  • Araç sahipleri DİKKAT! Son dakika benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim Pazartesi akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİM BEKLENİYOR MU?

    Motorin ve benzin fiyatları, OPEC+ ülkeleri ve ABD arasında yaşanan gerilim, Ukrayna - Rusya savaşının etkileri ve döviz kurlarındaki hareketle birlikte sık sık değişim gösteriyor. Bununla birlikte indirim veya zamla ilgili resmi kurumlardan henüz bir açıklama gelmedi. Fakat sektörden kaynakları bu gece yarısı yani 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına zam beklendiğini belirtiyor. 
  • Araç sahipleri DİKKAT! Son dakika benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim Pazartesi akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

    BENZİN VE MOTORİNDEKİ SON DEĞİŞİMLER

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam geldi.

    21 Ekim Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 7 kuruş indirim geldi.
  • Araç sahipleri DİKKAT! Son dakika benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim Pazartesi akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 31 EKİM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.65 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,39 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.64 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,39 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
  • Araç sahipleri DİKKAT! Son dakika benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim Pazartesi akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.79 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 26,44 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
  • Araç sahipleri DİKKAT! Son dakika benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ekim Pazartesi akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20.78 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 26,48 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL 

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