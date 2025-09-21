Araç takla attı! 3 kişi öldü!

Konya'nın Yunak ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, Akşehir- Yunak yolu Ayrıtepe mevkisinde meydana geldi.

Olayda bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Fatma Çoban ve Kezban Güneş’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralılar Adil Çoban, Samet Çoban ve Hakan Özdemir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yunak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adil Çoban da doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.