Aracın altında metrelerce sürüklenmişti, sağlığına kavuştu

İstanbul'da kaldırımda beklediği sırada kontrolden çıkan aracın çarpması sonucu metrelerce sürüklenen 4 çocuk annesi Oya Yalın, vücudunda oluşan ağır kırıklar ve karın duvarındaki yırtık nedeniyle geçirdiği riskli ameliyatların ardından hayata yeniden tutundu.

Akrabasının düğünü için Iğdır'dan İstanbul'a giden 39 yaşındaki Oya Yalın, ailesiyle kaldırımda beklerken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Aracın altında metrelerce sürüklenen 4 çocuk annesi Yalın, 7 günü yoğun bakımda olmak üzere 120 gün hastanede tedavi gördü.

Taburcu olduktan bir süre sonra Yalın'ın, karnında oluşan şişliğin nedeninin kazada aracın üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen fıtık olduğu anlaşıldı.

Doktorların yönlendirmesi üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvuran Yalın, geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Yaşadığı süreci anlatan Yalın, kazada ailesinden 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Tedavi sürecinde karnında şişlik yaşadığını fark ettiğini aktaran Yalın, şunları söyledi: "4 ay sırt üstü olacak şekilde yattım, hiç kıpırdayamıyordum. Vücudumda çok kırık vardı ve yerde 11 metre sürüklendiğim için zedelenmeler çoktu. 4 ayın sonunda vücudumdaki demirler çıkartıldı, doktorlar artık oturabileceğimi söyledi. Tekerlekli sandalye sürecine geçtikten sonra Iğdır'a evime gittim. Karnımdaki şişlik gün geçtikçe büyümeye başlamıştı. Gittiğim hastanede yapılan tetkiklerin ardından fıtık olduğunu söylediler ama büyük bir yırtık vardı bu sebeple Erzurum'a gittik oradan da Ankara yönlendirdiler."

Ameliyat sürecinin riskli olduğunu vurgulayan Yalın, şöyle devam etti: "Fizik yapım bozulmuştu, hareketlerim kısıtlanmıştı. Karnımın içerisindeki zarda yırtılma olduğu için bağırsaklarım sol tarafta belimdeydi ve korseyi sağa doğru yatıp, sol tarafı içeri koyarak bağlıyordum. Bu süreçte yamuk yürüyordum ama ameliyattan sonra fiziksel olarak düzeldim. Çocuklarıma, evime zaman ayırabiliyorum, yemek yapabiliyorum. 'Bu yaşımda hayat bitiyor buraya kadar mıydı, insanlara muhtaç mı kalacağım' diyordum. Çok şükür normale döndüm artık ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum."

"HASTAMIZIN KARNINDA 25 SANTİMETRELİK YIRTIK VARDI"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Özer ise Yalın'ın geçirdiği kazada arabanın karnının üzerinden geçmesine bağlı olarak karın duvarındaki adalelerin zaman içerisinde fonksiyonunu kaybettiğini aktardı.

Özer, şunları kaydetti: "Hastamızın karnının sol tarafındaki adalelerin erimesi sebebiyle o bölgede karın duvarı yoktu. Bu nedenle kalın bağırsağın yarısından fazlası fıtıklaşmayla kalça kemiğinin dışına, bacağının üst kısmına sarkmış vaziyetteydi. Oya Hanım'ın karnında 25 santimetrelik bir yırtık vardı. Bu tür fıtıklar çok risklidir, bağırsakların yapışmasına bağlı bağırsak tıkanıklığı ve tıkanıklığa bağlı bağırsak delinmesinin meydana gelmesi açısından hayati risk taşıyordu."