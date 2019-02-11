İstanbul Sancaktepe’de trafikte bilinmeyen bir nedenden tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Araçtan inen şahsı öldüresiye döven şahıslar olay yerinden kaçarken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Sancaktepe'de geçen cuma günü meydana gelen olayda, otoparktan çıkarttığı aracıyla seyir halinde olan iki çocuk babası 30 yaşındaki Sercan T.’nin önünü 6 kişi kesti. Şahıslar, Sercan T.’yi aracından zorla çıkarıp sokak ortasında darp etmeye başladılar.

GASP EDİP KAÇTILAR

Vatandaşların gözü önünde saldırıya uğrayan Sercan T. uzun süre kendisine saldıranlara direnmeye çalıştı. Ardından 6 saldırgan, darp ettikleri adamın iddiaya göre cep telefonu, cüzdanın ve aracını aldılar. Şahıslar daha aracı yakın bir mesafede bıraktı. Bu sırada olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralı Sercan T.’yi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

"BİR ANDA SALDIRDILAR"

Sercan T., hastane polisine verdiği ifadesinde, “Ne olduğunu anlamadım. Bir anda yolumu kesip bana saldırmaya başladılar. Üzerimdeki telefonumu cüzdanımı hatta arabamı bile çalıp gittiler” dedi. Olayı haber alır almaz eşiyle birlikte hemen hastanaye gelen baba baba ise, faillerin bulunması için polise şikayette bulundu.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Bu arada Sercan T.'ye saldıran şahıslar, kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, trafikte yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.