- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul Sancaktepe’de trafikte bilinmeyen bir nedenden tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Araçtan inen şahsı öldüresiye döven şahıslar olay yerinden kaçarken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
İHA'nın haberine göre, Sancaktepe'de geçen cuma günü meydana gelen olayda, otoparktan çıkarttığı aracıyla seyir halinde olan iki çocuk babası 30 yaşındaki Sercan T.’nin önünü 6 kişi kesti. Şahıslar, Sercan T.’yi aracından zorla çıkarıp sokak ortasında darp etmeye başladılar.
GASP EDİP KAÇTILAR
Vatandaşların gözü önünde saldırıya uğrayan Sercan T. uzun süre kendisine saldıranlara direnmeye çalıştı. Ardından 6 saldırgan, darp ettikleri adamın iddiaya göre cep telefonu, cüzdanın ve aracını aldılar. Şahıslar daha aracı yakın bir mesafede bıraktı. Bu sırada olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralı Sercan T.’yi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
"BİR ANDA SALDIRDILAR"
Sercan T., hastane polisine verdiği ifadesinde, “Ne olduğunu anlamadım. Bir anda yolumu kesip bana saldırmaya başladılar. Üzerimdeki telefonumu cüzdanımı hatta arabamı bile çalıp gittiler” dedi. Olayı haber alır almaz eşiyle birlikte hemen hastanaye gelen baba baba ise, faillerin bulunması için polise şikayette bulundu.
KISA SÜREDE YAKALANDILAR
Bu arada Sercan T.'ye saldıran şahıslar, kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, trafikte yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.