Araçtan inen kadını dövdü, serbest kaldı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kadın, duran otomobilden inerek kaldırıma oturdu.

DHA'nın haberine göre, otomobilin sürücüsü erkek ise aracından inerek kadını dövmeye başladı. Kadını zorla araca bindiren şüpheli, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Kadının dövüldüğü anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, yakaladığı şüpheli ile darbedilen kadını ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kadın, polise şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi. Şüpheli, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.