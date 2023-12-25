'Arak'ın 'Sema Sultan'ı Bennu Yıldırımlar özel makyajıyla çok konuşuldu SHOW TV'nin yeni dizisi, yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği "Arak"ın başrol oyuncularından Bennu Yıldırımlar kendisine yapılan yaşlandırma makyajı ile herkesi şaşırttı

21 Aralık en uzun gecede SHOW TV’de yayına giren iddialı dizi 'Arak', konusu kadar oyuncularıyla da dikkatleri çekti. 'Arak’ın 'Sema Sultan’ı Bennu Yıldırımlar ise kendisine uygulanan yaşlandırma makyajı ile konuşuldu.

Gila Benezra’nın bizzat yaptığı yüz, el ve boynuna yapılan makyaj 4 saat sürüyor. Yıldırımlar, bu işlem sonrası 25 yaş yaşlandırılıyor. Bu anları hatıra olarak çektiren oyuncu setteki arkadaşları ile objektiflere poz verdi.

Etkileyici hikayesi, güçlü oyuncuları ve sürükleyici anlatımı ile 'Arak', her perşembe günü saat 20.00’de SHOW TV’de. 'Arak' dizisini ve rolünü anlattı