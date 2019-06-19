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Araklı'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Selde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilere yaptığı açıklamada selde 7 binanın yerinden söküldüğünü söyledi

Trabzon

Trabzon'un Araklı ilçesinde dün meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gazetecilere bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. 

 

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle; 

"İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Gerek büyükşehir belediyesi gerek, Araklı belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Olay tam da öğlen molası verdikleri sırasında meydana geldi. Yemek yedikleri sırada sele kapıldılar. 4'ü kullanılmakta olan toplam 7 bina sel tarafından yerinden sökülerek götürüldü. Sadece temelleri kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sabah tekrar başlandı. AKUT ekipleri de aramalara katılıyor. Ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Bizim belirlediğimiz 6 kişi de kayıp"

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel bölgesinde Artvin, Rize, Giresun ve Samsun'dan gelen AFAD ekipleri, UMKE, Rize-Artvin Deniz Polisi, AKUT ve Ankara’dan gelen 30 kişilik Jandarma Arama Kurtarma Timi’nin de içinde bulunduğu 310 kişilik ekip görev yapıyor. Bu ekiplerde DSİ, Büyükşehir Belediyesi, Kızılay ekipleri de yer alırken, bir kadavra köpeği de arama çalışmalarında aktif rol oynuyor.

Bölgeye DSİ ekipleri onlarca kamyonla dere ıslah çalışması için kaya parçaları taşırken, 52 araç ve 27 iş makinesi selin ortaya çıkardığı tabloyu ortadan kaldırmak ve Araklı-Bayburt karayolu ile Araklı-Çamlıktepe karayolunu ulaşıma açmak için çaba sarf ediyor.

Kızılay ekipleri ise ilçe merkezine getirilen sel mağdurlarının yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları için yardımcı oluyor, onlara hizmet veriyor. Bugün 300 kişilik kumanya hazırlanarak mağdurlara ve yakınlarına yemek hizmeti verilecek.
Öte yandan selde hayatını kaybeden mahalle esnafı Mahmut Köse, imam Soner Özbay ile Araklı Belediye personeli Ali Abdullah bugün son yolculuklarına uğurlanacak. Ali Abdullah için öğle namazı sonrasında Araklı Küçük Camii'de cenaze namazı kılınacak.

 

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