Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı! | Son dakika haberleri

        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!

        Kütahya'da, 59 yaşındaki Ali Osman Yeni, eşi 61 yaşındaki Havva Yeni ile onunla gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 60 yaşındaki Salih Ten'i farklı yerlerde tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından evinin önünde yakalanan Ali Osman Yeni, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 07:22 Güncelleme: 26.03.2025 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kütahya’da Ali Osman Yeni (59), İnköy Mahallesi 8’inci Ak Sokak üzerindeki parkta Salih Ten (60) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Ali Osman Yeni, tüfekle Salih Ten’i göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen Salih Ten, kurtarılamadı.

        EVDE DE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptıkları sırada, 66’ncı İncik Sokak üzerindeki bir evde silahlı kavga olduğu ihbarı geldi. Eve giden ekipler, Ali Osman Yeni’nin eşi Havva Yeni’yi (61) de vurarak öldürdüğünü belirledi.

        "ARALARINDA GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

        Ali Osman Yeni, evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ali Osman Yeni’nin ilk ifadesinde, “Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim. İlk önce Salih Ten’i daha sonra ise eve giderek nikahlı eşim olan Havva Yeni’yi öldürdüm” dediği öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Salih Ten ve Havva Yeni’nin cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kütahya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        Cenk Tosun'la yola devam!
        Cenk Tosun'la yola devam!
        Rusya'dan nükleer santral açıklaması
        Rusya'dan nükleer santral açıklaması
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor