        Haberler Bilgi Ekonomi ARALIK 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ | Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı! 2025 Aralık’ta hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödemesi yapacak?

        Aralık 2025 temettü takvimi: Bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödemesi yapacak?

        Borsa İstanbul'da yılın son temettü dönemi başlıyor. Aralık 2025 temettü takvimi yayınlandı. Buna göre bu ay; Ford Otosan, Ebebek, BİM, Turkcell ve Tekfen Holding'in de aralarında bulunduğu 20 şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. Ödemeler 2 Aralık'ta başlayıp yılın son gününe kadar devam edecek. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü ödeyeceğini merak eden yatırımcılar için detayları haberimizde derledik. İşte 2025 Aralık ayında kar payı dağıtacak şirketler, ödeme tarihleri ve hisse başı net temettü tutarları.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 01.12.2025 - 12:22 Güncelleme: 01.12.2025 - 12:22
        1

        Borsa İstanbul’da temettü dönemi devam ediyor. 2025 Aralık ayında Ford Otosan’dan Ebebek’e, BİM’den Turkcell’e, Tekfen Holding’den Metro Yatırım’a kadar pek çok büyük şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. Takvime göre yılın son ayında toplam 20 şirketin ödeme yapması beklenirken, tarih ve tutarlar yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. İşte, Aralık 2025 temettü takvimi ile bu ay kar payı dağıtacak şirketler, temettü ödeme tarihleri ve tutarları.

        2

        ARALIK AYINDA KAR PAYI DAĞITACAK ŞİRKETLER BELLİ OLDU

        2025 Aralık ayı temettü takvimi yayınlandı. Buna göre Borsa İstanbul’da işlem gören 20 şirket, 1 Aralık-31 Aralık 2025 tarihleri arasında yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak.

        Listede Ford Otosan, Ebebek, BİM, Turkcell, Tekfen Holding ve Enka İnşaat gibi Borsa İstanbul’un önde gelen şirketleri de yer alıyor.

        İşte 2025 Aralık ayında temettü ödemesi yapacak şirketler, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri…

        3

        ARALIK AYI TEMETTÜ TAKVİMİ 2025

        Şirket Adı: Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: BVSAN

        Temettü (Net): 0,8165 TL

        Ödeme Tarihi: 02.12.2025

        4

        Şirket Adı: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

        BIST Kodu: FROTO

        Temettü (Net): 5,1425 TL

        Ödeme Tarihi: 03.12.2025

        5

        Şirket Adı: Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: GOLTS

        Temettü (Net): 4,2500 TL

        Ödeme Tarihi: 05.12.2025

        6

        Şirket Adı: Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: ELITE

        Temettü (Net): 0,0425 TL

        Ödeme Tarihi: 05.12.2025

        7

        Şirket Adı: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST Kodu: MTRYO

        Temettü (Net): 0,0518 TL

        Ödeme Tarihi: 08.12.2025

        8

        Şirket Adı: Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST Kodu: ATLAS

        Temettü (Net): 0,0288 TL

        Ödeme Tarihi: 08.12.2025

        9

        Şirket Adı: Ldr Turizm A.Ş.

        BIST Kodu: LIDER

        Temettü (Net): 0,1212 TL

        Ödeme Tarihi: 11.12.2025

        10

        Şirket Adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

        BIST Kodu: EBEBK

        Temettü (Net): 0,4250 TL

        Ödeme Tarihi: 15.12.2025

        11

        Şirket Adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST Kodu: BEGYO

        Temettü (Net): 0,0215 TL

        Ödeme Tarihi: 15.12.2025

        12

        Şirket Adı: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: PSDTC

        Temettü (Net): 1,4558 TL

        Ödeme Tarihi: 15.12.2025

        13

        Şirket Adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

        BIST Kodu: BIMAS

        Temettü (Net): 4,2500 TL

        Ödeme Tarihi: 17.12.2025

        14

        Şirket Adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: ALKLC

        Temettü (Net): 0,0069 TL

        Ödeme Tarihi: 22.12.2025

        15

        Şirket Adı: Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: OBAMS

        Temettü (Net): 0,1781 TL

        Ödeme Tarihi: 22.12.2025

        16

        Şirket Adı: Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.

        BIST Kodu: SDTTR

        Temettü (Net): 0,0727 TL

        Ödeme Tarihi: 24.12.2025

        17

        Şirket Adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD

        BIST Kodu: TCELL

        Temettü (Net): 1,5455 TL

        Ödeme Tarihi: 26.12.2025

        18

        Şirket Adı: Tekfen Holding A.Ş.

        BIST Kodu: TKFEN

        Temettü (Net): 0,2820 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        19

        Şirket Adı: Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

        BIST Kodu: KTSKR

        Temettü (Net): 5,5435 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        20

        Şirket Adı: Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: VSNMD

        Temettü (Net): 0,3312 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        21

        Şirket Adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: MEDTR

        Temettü (Net): 0,0714 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        22

        Şirket Adı: Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

        BIST Kodu: RGYAS

        Temettü (Net): 1,3935 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        23
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
