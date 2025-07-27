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        Haberler Gündem Arama kurtarma personeli kılığına girdi! 105 suç kaydı ortaya çıktı

        Arama kurtarma personeli kılığına girdi! 105 suç kaydı ortaya çıktı

        Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesinde arama kurtarma personeli kıyafeti giymiş 105 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 19:26 Güncelleme: 27.07.2025 - 19:26
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        Arama kurtarma personeli kılığına girdi!
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        Jandarma ekipleri, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde üzerinde arama kurtarma personeli kıyafeti bulunan bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

        Söz konusu kişiyi durduran ekipler, yaptıkları incelemelerde, H.M.A'nın (26) 105 suç kaydının bulunduğunu, ayrıca 9 ayrı suçtan arandığını tespit etti.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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