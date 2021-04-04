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Arap dünyasından Ürdün'e "Ülkenin güvenliği için alınan tüm kararlarda yanındayız" mesajı

Filistin, Mısır, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK),ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıkladı.

Arap dünyasından Ürdün'e
Arap dünyasından Ürdün'e destek mesajları
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AA

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de arasında olduğu bazı üst düzey kişilerin "güvenlik" nedenleriyle gözaltına alınmasının ardından Arap dünyasından Ürdün'e destek mesajları geldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, ülkesinin güvenliği ve istikrarı için aldığı kararlarda yanında olduğunu bildirdi.

Açıklamada, Kral Abdullah liderliğindeki Ürdün'ün bu krizin üstesinden geleceği vurgulandı.

MISIR'DAN İSTİKRAR VURGUSU

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün güvenlik ve istikrarının, Mısır ve Arap ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak Kral Abdullah'a, ülkesinin güvenlik ve istikrarını koruması için tam destek verildiği belirtildi.

IRAK: ÜRDÜN'ÜN GÜVENLİĞİ IRAK'IN GÜVENLİĞİ DEMEK

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün’ün güvenliği ve istikrarı için atılan adımlara destek verildiği ifade edilerek "Irak hükümeti, Kral 2. Abdullah liderliğinde Ürdün'ün güvenliği, istikrarı ve kardeş halkın yüksek çıkarı için atılacak adımların yanında duruyor." denildi.

Açıklamada, "Ürdün’ün güvenliği ve istikrarı Irak’ın güvenlik ve istikrarı demektir." ifadesine yer verildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ürdün Kralı Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın ülkenin güvenliği için attığı adımların desteklendiği belirtilerek "Ürdün'ün güvenlik ve istikrarı, Kuveyt'in güvenlik ve istikrarı demektir." ifadesi kullanıldı.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife de yayımladığı yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın Ürdün'ün güvenliği için attığı adımlara ve aldığı kararlara tam destek verdiğini belirtti.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli eski Başbakan Saad el-Hariri de Ürdün'ün güvenliğinin, Arap dünyasının güvenlik ve barışının temelini oluşturduğuna dikkati çekerek Kral Abdullah'ı aldığı kararlarda desteklediğini söyledi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Kral Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın, ülkenin güvenliği için aldıkları tüm karar ve uygulamalarda yanlarında olduğunu kaydetti.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf da kardeş ülke Ürdün ile KİK arasında güçlü bağların olduğuna ve Ürdün'ün güvenliğinin KİK'in güvenliği sayıldığına işaret ederek Ürdün Kralı'nın güvenlik ve istikrarın korunması için attığı tüm adımlara destek verildiğini belirtti.

Suudi Arabistan yönetimi de ülke güvenliğini korumak için alınan her türlü kararda, Ürdün'ün yanında olduğunu açıklamıştı.

KRALIN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ülkede bazı üst düzey kişilerin "güvenlik" nedenleriyle gözaltına alınmasının ardından Kral Abdullah'ın kardeşi Hamza bin Hüseyin'in avukatı BBC'ye video kaydı göndermişti.

Hamza bin Hüseyin video kaydında, ev hapsine alındığını açıklayıp yönetimi yolsuzluk ve beceriksizlikle suçlamıştı.

Hamza bin Hüseyin, videoda, "Bu sabah Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı beni ziyaret etti ve bana dışarı çıkmama, insanlarla iletişim kurmama veya onlarla görüşmeme izin verilmeyeceğini bildirdi. Gerekçe olarak da bulunduğum toplantılarda veya yaptığım sosyal medya ilişkili ziyaretlerde hükümete veya Kral'a yönelik eleştiriler olması gösterildi." demişti.

Yönetimi eleştiren Hamza bin Hüseyin, "Yönetimdeki bozulmanın, yolsuzluğun ve son 15-20 yıldır yönetim yapımıza hakim olan ve daha da kötüye giden yetersizliğin sorumlusu ben değilim. Halkın kurumlarına olan inanç eksikliğinin sorumlusu ben değilim. Zorbalığa maruz kalmadan, tutuklanmadan, taciz edilmeden ve tehdit edilmeden konuşulamayacak veya bir şey hakkında fikir beyan edilmeyecek bir noktaya gelindi." ifadelerini kullanmıştı.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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