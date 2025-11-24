Aras Bulut İynemli’nin öğretmeni Ülkü Anadol: En büyük ödülünü henüz almadı

Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin lisedeki edebiyat öğretmeni Ülkü Anadol açıklamalarda bulundu. Öğrencilik hayatında münazara ve tiyatro kulüplerinden bilgi yarışmalarına, bilim ve teknoloji etkinliklerine kadar pek çok alanda aktif olan İynemli’nin elde ettiği başarıların kendilerini hiç şaşırtmadığını söyleyen Anadol, "Okul ikincisi olarak mezun oldu ve iyi bir üniversiteyi kazandı. Hemen sonrasında dizisinin çok başarılı olması inanın hiç sürpriz olmadı bizim için; son derece mutlu olduk, gurur duyduk. Okulumuz, İstanbul'un ilk 10 lisesinden biri. Dolayısıyla sınıf arkadaşları da dönem arkadaşları da çok başarılı öğrencilerdi ve her alanda birbirlerini yüreklendirerek devam ettiler." ifadelerini kullandı.

REKLAM

"ÇOK VEFALI BİR ÖĞRENCİ"

İynemli’nin lise arkadaşları ve öğretmenleriyle bağını hiç koparmadığını anlatan Anadol, şöyle devam etti; "Aras bize sonsuz bir gurur yaşatıyor. Mutlaka bütün projeleri çok değerliydi, ama öğretmenleri için, özellikle de benim için, Atamızı canlandırdığı proje çok değerliydi. O projenin hazırlık aşamasındayken bana yazmıştı, 'Hazırlanıyorum ve çok heyecanlıyım' Ben de desteklediğimi ve en iyisini yapacağını bildiğimi söyledim. Ve yine yanıltmadı. İlk dakikasından son dakikasına kadar gözyaşlarıyla izlediğim bir projeydi, beni çok mutlu etti. Çok vefalı bir öğrenci; mutlaka arar, sorar. Biz de onu olabildiğince her alanda desteklemeye çalışıyoruz." "ONU ÇOK SEVİYORUM" REKLAM Aras Bulut İynemli’yle ilgili, hala aklına geldikçe tebessüm etmesine neden olan bir anısını da Anadol şöyle paylaştı; "Bir gün sınıfa girdim; zannediyorum 11’inci sınıftalardı. Kısa bir hikaye yazdırmak istediğimi söyledim. Amaç, hikayenin sonunda gülümsememizdi. İçinde mizahi unsurlar olan hikayeler yazılacaktı ve bizi tebessüm ettirecek hikayeler olmalıydı. Aras önce biraz yazmıyormuş gibi yaptı, sonra baktım tamamlamış. 'Bakabilir miyim?' dedim. Aslında atölye çalışmasındaki bütün hikayeler sınıfta okunuyor. 'Evet, özellikle sizin önce okumanızı istiyorum' dedi. Hikayeyi okudum; içerisinde inanılmaz yaratıcı unsurlar ve mizah vardı. Her cümlesinde gülümsemem arttı. En sonda şöyle bir ifade vardı, 'Ve herkes anladı ki büyük kahkahalar küçük sürprizlerden doğar, tıpkı öğretmenimizin gülümsemesi gibi' Bunu okuyunca yüzümdeki gülümseme tüm gün devam etti. Hala hatırlıyorum; onu çok seviyorum."