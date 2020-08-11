1979 yılında Celal Aras tarafından kurulmuş olan Aras Dağıtım ve Pazarlamanın 1989 yılında dağıtım ağı ile faaliyete geçen Aras Kargon'un temellerini atmıştır. Aras Kargo, kargo firmaları içerisinde yer alıyor ve tercih edilen firma olduğu için çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Aras Kargo saat kaçta açılıyor? Aras Kargo saat kaçta kapanıyor? İşte Aras Kargo 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.

Ülkemizin hemen her köşesine ulaşan dağıtım ağı ile çok sayıda kişinin kargo ihtiyaçlarını karşılayan Aras Kargo'nun çalışma saatleri yoğunlukla araştırılıyor. Kargo bekleyen ve kargo göndermek için Aras Kargo şubelerine gidecek olanlar için kurumun çalışma saatlerini sizler için derledik. Bu sebeple Aras Kargo saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken Aras Kargo saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde kargo gönderme ya da alma ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşı bilgilendirmek isteriz.

Aras Kargo Çalışma Saatleri

Aras Kargo şubeleri hafta içi sabah saat 09:00'da açılıyor ve akşam saat 18:00'de kapanıyor.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Aras Kargo Çalışma Saatleri

Aras kargo corona tedbirleri çerçevesinde 09:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Aras Kargo Öğle Saati Açık mı?

Aras Kargo’da öğle arası çalışanların dönüşümlü olarak yemek molasına çıkmasından dolayı ara verilmeksizin işleyiş devam etmektedir. Bundan dolayı öğle saatleri arasında bütün şubeler açıktır ve gönderileri hem teslim almaya hem de teslim etmeye öğlen saatlerinde de devam etmektedir.

Aras Kargo Hafta Sonu Açık mı?

Aras Kargonun hafta sonu çalışma saatleri cumartesi günü sabah saat 09:00'da başlıyor ve kapanış saati ise 15:00 dur. Aras Kargo şubeleri Pazar günü ise kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.

Aras Kargo Resmi Tatil Günleri

Aras Kargo, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.

Aras Kargo İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık Anonim Şirketi

Sorumlu Kişi: Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras

Aras Kargo Merkez Binasının Bulunduğu Yer: Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuzsultanselim Caddesi No:2 Aras Plaza Kavacık/İstanbul

Aras Kargo Merkez Şubesinin Santral Telefonu: 0 216 538 55 00

Aras Kargo Merkez Şube Faks Numarası: 0 216 538 56 52

Aras Kargo Müşteri Hizmetleri numarası:444 25 52

Aras Kargo Kargo Alımı Ve Teslim Edilme Saatleri Nelerdir?

Aras kargo ile gönderim yapmak istiyorsanız kargo alım ve teslim saatlerinde bilmeniz dereken önemli detaylar bulunmaktadır bunlar; Eğer hafta içi saat 15:30'a kadar telefonla adresten kargo alımı bildiriminde bulunursanız o gün içerisinde kargonuz adresinizden alınır ve o gün gideceği adrese doğru şubeden çıkarılıp gönderilir ancak saat 15:30'dan sonra telefonla adresinizden kargo alımı bildirirseniz kargonuz yine o gün alınır fakat bir sonraki gün şubeden çıkışı yapılır. Ayrıca yine hafta içi kargonuzu şubeye saat en geç 17:00'a kadar getirirseniz kargonuz o gün gideceği adrese teslim edilmek için yola çıkar ancak saat 17:00'dan sonra getirirseniz kargo teslim alınmaz, alınsa bile o gün şubeden çıkışı yapılmaz.

Cumartesi günü Aras Kargo adresten kargo alımı yapmamaktadır ancak kargonuzu saat 14:00'e kadar şubeye getirmeniz halinde kargonuz teslim alınıp o gün şubeden gideceği adese yönlendirilir.

Gelen kargonuzun size tesliminde ise Aras Kargo hafta içi saat 18:00'e, cumartesi günü ise saat 15:00 'e, yani mesai bitimine kadar dağıtım yapabilir. Ayrıca çok yoğun şubelerde uzak şehirden gelen kargolar şubeye genelde öğleden sonra ulaşır ve bu kargoların dağıtımı bir sonraki güne sarkabilir.