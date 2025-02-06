Aras Kargo çalışma saatleri 2025: Aras Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Aras Kargo resmi internet sitesi üzerinden de kurye çağırma, kargo takibi ve en yakın şubeyi bulma gibi özellikler de sunmaktadır. “Önem Taşır” sloganıyla hareket eden Aras Kargo şubeleri belirli çalışma saatleri arasında ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Peki, Aras Kargo şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve saat kaça kadar açık? Aras Kargo hafta sonu açık mı, kaça kadar dağıtım yapıyor ve mesai saatleri nedir? İşte, Aras Kargo çalışma saatleri...

Aras Kargo Çalışma Saatleri 2025

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak farklılık göstermektedir. Hafta içi Aras Kargo çalışma saatleri 09.00 ile 18.00 arasındadır. Cumartesi ise çalışma saati 09.30 ile 15.00 arasındadır. Pazar günü ise Aras Kargo hizmet vermemektedir.

Aras Kargo Kaçta Açılıyor?

Aras Kargo’nun açılış saati şubeler arası ya da bulunduğu muhite göre farklılık göstermemektedir. Tüm şubeler için geçerli fiks bir saat diliminden söz edebiliriz. Aras Kargo hizmete 09.00’da başlamaktadır. Ancak cumartesi günleri açılış saati yarım saat daha geç olup 09.30’dur.

Aras Kargo Kaçta Kapanıyor?

Aras Kargo’nun standart kapanış saati 18.00 olup bu saat cumartesi günleri farklılık göstermektedir. Cumartesi günü Aras Kargo saat 15.00’da hizmete son vermektedir.

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Aras Kargo Hafta İçi Çalışma Saatleri

Aras Kargo hafta içi çalışma saatleri tüm şubeler için sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 arasındadır.