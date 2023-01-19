MNG Kargo Çalışma Saatleri 2023

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler MNG Kargo Çalışma Saatleri 2023: MNG Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
ABONE OL

MNG Kargo çalışma saatleri 2023: MNG Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? (Hafta içi ve hafta sonu)

2003 yılında temelleri atılan MNG Kargo günümüzde 850'den fazla şubesiyle müşterilerine hizmet vermektedir. Uluslararası lider taşımacılık şirketlerinden biri olan MNG Kargo, dünya üzerinde 220 farklı ülkede şubesi bulunmaktadır.

MNG Kargo Çalışma Saatleri 2023: MNG Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
HABERTURK.COM

MNG Kargo’nun resmi internet sitesi üzerinden gönderi numaranızla kargonuzun takibini yapabilir, güncel yurtiçi ve yurtdışı kargo fiyat listesine ulaşabilirsiniz.

Kurumsal kimliğiyle ön plana çıkan MNG Kargo kaçta açılıyor, MNG Kargo kaçta kapanıyor, MNG Kargo çalışma saatleri 2023, MNG Kargo hafta içi çalışma saatleri, MNG Kargo hafta sonu açık mı, MNG Kargo hafta sonu kaça kadar açık, MNG Kargo hafta sonu kaça kadar dağıtım yapıyor, MNG Kargo hafta sonu çalışma saatleri, MNG Kargo öğle arası saati, MNG Kargo mesai saatleri, MNG Kargo şubeye teslim saat kaça kadar yapılıyor? İşte tüm merak edilen detaylarıyla MNG Kargo çalışma saatleri…

MNG Kargo Çalışma Saatleri 2023

MNG Kargo şubeleri hafta içi hizmete 08.30’da başlayıp 18.00’de son vermektedir. Hafta sonları ise sadece cumartesi günü hizmet veren MNG Kargo şirketinin çalışma saatleri 08.30 ile 14.00 arasındadır.

MNG Kargo Kaçta Açılıyor?

MNG Kargo gerek hafta içi gerekse cumartesi günleri tüm şubelerde saat 08.30’da mesaiye başlamaktadır.

MNG Kargo Kaçta Kapanıyor?

MNG KARGO Şubelerinin kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi olarak farklılık göstermektedir. Hafta içi şubelerin standart kapanış saati 18.00 iken cumartesi günü mesai bitimi 14.00’de gerçekleşir.

MNG Kargo Hafta İçi Çalışma Saatleri

MNG Kargo hafta içi çalışma saatleri 08.30 ile 18.00 arasındadır.

MNG Kargo Hafta Sonu Açık Mı?

Özellikle hafta içleri vakit bulamayıp hafta sonları kargo gönderimi sağlamak isteyen müşterilerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de hafta sonu MNG Kargo’nun hizmet sağlayıp sağlamadığıdır. Hafta sonları yalnızca cumartesi günleri MNG Kargo hizmet vermektedir.

MNG Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Hafta sonları sadece cumartesi günü hizmet veren MNG Kargo şubeleri pazar günleri kapalıdır. MNG Kargo şubeleri cumartesileri saat 14.00’a kadar açıktır.

MNG Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor?

MNG Kargo firmaları cumartesi günleri sabah saat 09.30’dan öğle 14.00’a kadar dağıtım yapmaktadır.

MNG Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

MNG Kargo şirketinin şube yönünden farklılık göstermeyen belirlenmiş çalışma saatleri mevcuttur. Bu çalışma saatleri yalnızca cumartesi ve hafta içi yönünden farklılık gösterebilir. Cumartesi MNG Kargo çalışma saatleri saat 08.30 ile 14.00 arasındadır. Hafta içine kıyasla cumartesi günü şubeler 4 saat kadar erken kapanmaktadır.

MNG Kargo Öğle Arası Saati

Kesintisiz hizmet anlayışını benimseyen MNG Kargo öğle saatlerinde de müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Dolasıyla gönderi teslimi için öğle molasını beklemenize gerek yoktur.

MNG Kargo Mesai Saatleri

MNG Kargo mesai saatleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arasındadır. Cumartesi günleri ise kargo şirketi 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tatildir.

MNG Kargo Şubeye Teslim Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

Gün içerisinde bir ürün gönderdiğimizde aynı gün ürününün alıcıya teslim edilmesini umarız. MNG Kargoya şube teslimi saat 18.00’e kadar yapılabilmektedir. Kargolarınızın aynı gün teslimatı için ürünlerinizi MNG Kargo şubelerine saat 11.30’a kadar teslim etmeniz gerekiyor. Özel teslimat kapsamında akşam 22.00’a kadar dağıtım yapılır. Resmi tatillerde ve cumartesi günlerinde akşam dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak her şube bu akşam dağıtım hizmetini vermemektedir. Bu sebeple MNG Kargo müşteri hizmetlerini arayıp dağıtım saatleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sürat Kargo Çalışma Saatleri 2023: Sürat Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
MERAK EDİLENLER Sürat Kargo çalışma saatleri 2023
ŞOK Çalışma Saatleri 2023: ŞOK Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
MERAK EDİLENLER ŞOK çalışma saatleri 2023
UPS Kargo Çalışma Saatleri 2023: UPS Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
MERAK EDİLENLER UPS Kargo çalışma saatleri 2023
Vakıf Bankası Çalışma Saatleri 2023: Vakıfbank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
MERAK EDİLENLER Vakıf Bankası çalışma saatleri 2023
Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri 2023: Yurtiçi Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
MERAK EDİLENLER Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2023
Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri 2023: Yapı Kredi Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
MERAK EDİLENLER Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri 2023
Ziraat Bankası Çalışma Saatleri 2023: Ziraat Bankası Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
MERAK EDİLENLER Ziraat Bankası çalışma saatleri 2023
A101 Çalışma Saatleri 2023: A101 Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
MERAK EDİLENLER A101 çalışma saatleri 2023
Aras Kargo Çalışma Saatleri 2023: Aras Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
MERAK EDİLENLER Aras Kargo çalışma saatleri 2023
CarrefourSA Çalışma Saatleri 2023: CarrefourSA Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
MERAK EDİLENLER CarrefourSA çalışma saatleri 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.