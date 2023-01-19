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Haberler Merak Edilenler KARGOMsende Çalışma Saatleri 2023: KARGOMsende Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
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KARGOMsende çalışma saatleri 2023: KARGOMsende Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? (Hafta içi ve hafta sonu)

Ülkemiz üzerinde 145 dağıtım merkeziyle e-ticaret dağıtım modeline yön veren KARGOMsende yalnızca online satıcılara hizmet sunan bir kargo firmasıdır. 81 ili kapsayan dağıtım kapasitesiyle ülkemizin dört bir yanında hizmet veren KARGOMsende, ürünün harita üzerindeki anlık hareketlerini ve alıcıya tahmini varış zamanını bildiren ilk ve tek Kargo şirketidir.

KARGOMsende Çalışma Saatleri 2023: KARGOMsende Kargo Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)
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60 yılı aşan deneyimle 2020 yılında faaliyete geçen KARGOMsende tüketiciye ürünün hasarsız, eksiksiz ve hızlı olarak ulaşmasına olanak sağlıyor. Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. bünyesinde temelleri atılan KARGOMsende, belirli çalışma saatleri içinde müşterilerine dağıtım hizmeti sağlamaktadır.

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KARGOMsende Çalışma Saatleri 2023

KARGOMsende kargo firması hafta içi ve cumartesi günleri hizmet vermektedir. İşte 2023 KARGOMsende çalışma saatleri:

Pazartesi: 08:30–19:30

Salı: 08:30–19:30

Çarşamba: 08:30–19:30

Perşembe: 08:30–19:30

Cuma: 08:30–19:30

Cumartesi: 08:30–19:30

Pazar: Kapalı

KARGOMsende Kaçta Açılıyor?

KARGOMsende firması diğer kargo firmalarının aksine cumartesi günü de hafta içiyle aynı çalışma saatlerine sahiptir. KARGOMsende kargo şirketi hafta içi ve cumartesi günü saat 08.30’da mesaiye başlamaktadır.

KARGOMsende Kaçta Kapanıyor?

Şirket hafta içi ve cumartesi günleri saat 19.30’da mesaiye son vermektedir.

KARGOMsende Hafta İçi Çalışma Saatleri

KARGOMsende hafta içi mesai saatleri 08.30 ile 19.30 arasındadır.

KARGOMsende Hafta Sonu Açık Mı?

“E ticaretse, o iş bizde” mottosuyla hareket eden KARGOMsende hafta sonu yalnızca cumartesi günü hizmet vermektedir. Pazar günü kargo firması kapalıdır.

KARGOMsende Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Bir nevi akıllı kargo uygulamasıyla e-ticaret dağıtım modelini ön plana çıkaran KARGOMsende, hafta sonu Pazar günleri kapalıdır. Cumartesi günü ise kargo firması hafta içi aynı saatte mesaiye başlayıp sonlandırmaktadır. KARGOMsende cumartesi günleri akşam saat 19.30’a kadar açıktır.

KARGOMsende Hafta Sonu Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor?

KARGOMsende dağıtım saatleri çalışma saatleriyle paralellik göstermemektedir. Dağıtım hafta içi ve cumartesi günü saat 09.00 ile 18.00 arasında yapılmaktadır. Ancak bölgesel farklılıklar ve gönderi durumuna göre dağıtım saati uzayabilmektedir. Pazar günü ise hizmet sağlanmadığından dağıtım yapılmamaktadır.

KARGOMsende Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Firma hafta sonları sadece cumartesi günü hizmet vermektedir. Cumartesi günü mesai saatleri 09.30 ile 19.30 arasındadır. Bilindik firmaların aksine KARGOMsende kargo şirketinde cumartesi günleri de tam gün çalışılmaktadır.

Kargomsende Öğle Arası Saati

KARGOMsende öğle arası saatlerinde de kesintisiz hizmete devam etmektedir. Dağıtım ve hizmette öğle saati molası yoktur.

KARGOMsende Mesai Saatleri

KARGOMsende çalışma saatleri hafta içi ve cumartesi saat 08.30 ile 19.30 arasındadır. Dilerseniz öneri ve isteklerinizi müşteri hizmetlerini arayarak da iletebilirsiniz. Müşteri hizmetleri mesai saatleri ise şube çalışma saatleri ile aynı olup 08.30 ile 19.30 arasındadır.

KARGOMsende Şubeye Teslim Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

KARGOMsende bireysel taşımacılığın sağlandığı bir kargo şirketi değildir. Bu sebeple bireysel gönderiler için herhangi bir hizmet sunmamaktadırlar. KARGOMsende dağıtım merkezine yani şubeye ürün teslimatı yapılmamaktadır. Gönderiler kargo firması aracılığıyla adresinize kadar getirilmektedir. Yani kapıdan teslim söz konusudur.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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