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Aras Kargo'ya 'itibar' ödülü

Kargo şirketi Aras Kargo, bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde “Kargo” sektöründe birinci olduğunu ve 'Yılın En İtibarlı Markası’ seçildiğini duyurdu

Aras Kargo'ya 'itibar' ödülü
HABERTURK.COM

Pazarlama platformu Marketing Türkiye ile pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Aras Kargo, halkın oylarıyla kargo sektöründe birinci olarak 'Yılın En İtibarlı Markası’ seçildi.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen araştırma kapsamında 50’ye yakın farklı kategoride en başarılı markalar ve paydaşları 12 ilde bin 200 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda ödüle değer görüldü.

Ödül töreninde konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Her gün 1 milyona yakın adrese uğruyoruz. Elimizdeki bu operasyonel veriyi işleyip anlamlandırmaya, yapay zekâ uygulamalarıyla en etkin şekilde yönetmeye ve bu sayede kişiselleştirilmiş, esnek ve kullanıcı deneyimine odaklanan hizmetler sunmaya odaklandık" dedi.

Uçtan uca teknoloji yatırımları ile, hem operasyonu daha zinde bir yapıya kavuşturmayı hem de müşterilerin yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Ayyarkın, "Bu altyapı, müşterimizi daha iyi tanıyarak doğru stratejiyi ve buna uygun taktikleri uygulayabilmemizi sağladı. Önümüzdeki dönemde, sektörümüzdeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve sunduğumuz müşteri odaklı çözümlere yenilerini eklemek üzere yatırım yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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