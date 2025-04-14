Araştırma: Düzenli Omega-3 vitamini almak yaşlanmayı yavaşlatıyor

Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu uluslararası bilim ekibi, hücre ve organlarda yaşa bağlı gerilemeye ilişkin yapılan 3 yıllık bir çalışmada, 777 yaşlı İsviçrelinin klinik deney sonuçlarını inceledi.