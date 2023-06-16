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Araştırma: Geç uyuyan insanların sigara ve alkol tüketimi daha erken ölüm getiriyor

Finlandiya'da yapılan araştırmada, gece geç uyuyan insanların daha erken öldüğü ancak ölüm nedeninin uyku saatlerinden ziyade sigara ve alkol tüketiminden kaynaklanabileceği ortaya çıktı

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  • Araştırma: Geç uyuyan insanların sigara ve alkol tüketimi daha erken ölüm getiriyor

    Scimex'in haberine göre, geç uyuyanların alkol ve sigara tüketimiyle erken ölüm arasındaki bağlantının incelendiği araştırmada, 1981 ile 2018 yıllarındaki veriler değerlendirildi.
  • Araştırma: Geç uyuyan insanların sigara ve alkol tüketimi daha erken ölüm getiriyor

    Finlandiya İş Sağlığı Enstitüsünden (FIOH) Dr. Christer Hublin öncülüğünde yürütülen araştırmada, 24 yaşındaki 22 bin 976 kadın ve erkek katılımcı incelendi.
  • Araştırma: Geç uyuyan insanların sigara ve alkol tüketimi daha erken ölüm getiriyor

    Gece aktif olan insanların, gündüz aktif olanlara kıyasla daha erken öldüğü ancak bu durumun sigara ve alkol tüketimiyle ilgili olduğu görülen araştırmada, geç uyuyanların daha çok sigara ve alkol tükettiği tespit edildi.
  • Araştırma: Geç uyuyan insanların sigara ve alkol tüketimi daha erken ölüm getiriyor

    Katılımcıların 2018'de 8 bin 728'inin öldüğü ve gece aktif olan insanların, gündüz aktif olanlara nazaran ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğu belirtildi.
  • Araştırma: Geç uyuyan insanların sigara ve alkol tüketimi daha erken ölüm getiriyor

    Uyku düzeninin ölüm oranına etkisinin çok az olabileceğini söyleyen Hublin, "Gece geç yatan insanlar ve ölüm oranı arasındaki ilişkinin büyük oranla tütün ve alkol tüketimi yüzünden olduğu görülüyor" açıklamasında bulundu.
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