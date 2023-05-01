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Araştırma: Hava kirliliği kalp ritim bozukluğunu tetikliyor

Çin'de 200 bin kişinin hastane kayıtlarına dayandırılan çalışmaya göre, hava kirliliğine maruz kalmak kalp ritim bozukluğu riskini artırıyor

Araştırma: Hava kirliliği kalp ritim bozukluğunu tetikliyor
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HABERTURK.COM

Çin'de yapılan büyük bir araştırma, hava kirliliğindeki ani artışın kalp ritim bozukluğu (aritmi) riskini artırdığını ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, yaklaşık 200 bin hastane başvurusuna dayanan araştırma, hava kirliliği seviyelerindeki artıştan sonraki ilk birkaç saat içinde aritmi riskinde önemli bir artış olduğunu ortaya koydu. Kalp ritim bozukluğu, kalp hastalığı ve ani kardiyak ölüm riskini artırabiliyor.

HAVA KİRLİLİĞİNE MARUZİYET ARİTMİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Şanghay'daki Fudan Üniversitesi'nden Dr. Renjie Chen, "Ortam hava kirliliğine akut maruziyetin semptomatik aritmi riskinde artışla ilişkili olduğunu bulduk" dedi.

Chen, risklerin maruziyetten sonraki ilk birkaç saat içinde ortaya çıktığını ve 24 saat boyunca devam edebileceğini söyledi.

Geçen yıl yapılan bir çalışma da, sağlıklı gençlerde ince partiküllü hava kirliliği ile aritmiler arasında bir bağlantı olduğunu bildirmiş ve bunun anlamlı bir sağlık riski anlamına geldiğini doğrulamıştı.

Daha önce yapılan bir çalışmada ise, İngiltere'de hava kirliliğinin yüksek olduğu günlerde yüzlerce kişinin kalp krizi, felç ve astım krizi geçirdikten sonra acil bakım için hastaneye kaldırıldığı tespit edilmişti.

İngiliz Kalp Vakfı, 2020 yılında 160 binden fazla insanın hava kirliliğine bağlı felç ve kalp krizi nedeniyle ölebileceğini tahmin ettiklerini açıklamıştı.

HAVA KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ KALP HASTALIĞININ ÖTESİNDE

Hava kirliliğinin, tümörlerin büyümesini tetikleyen uykudaki mutasyonları uyandırarak akciğer kanseri oranlarını artırdığını gösteren araştırmayla sağlık etkileri kalp hastalığının ötesine uzanıyor.

Çalışmanın yazarları, Canadian Medical Associatiown Journal'da yayınlanan bulguların, yoğun hava kirliliği sırasında risk altındaki insanları koruma ve genel maruziyeti azaltma ihtiyacını vurguladığını dile getirdi.

Derleyen: Demet Demirkır

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