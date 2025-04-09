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        Haberler Sağlık Araştırma: Hazır yemekler biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Hazır yemekler biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir

        Bilim insanları, hazır yemeklerin biyolojik yaşlanmayı büyük ölçüde hızlandırabileceğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:22 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:33
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        Hazır yemekler biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir
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        Yakın zamanda yapılan bir araştırma, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının hücresel düzeyde yaşlanmayı hızlandırabileceğini gösterdi. Araştırmaya göre, özellikle sebze ve meyve tüketimi düşük, kırmızı et, hazır yemek ve şekerli içecek tüketimi yüksek olan bireylerde biyolojik yaşlanma süreci daha hızlı ilerliyor.

        Biyolojik yaş, bireylerin hücrelerinin yaşını yansıtıyor ve bu yaş, kronolojik yaştan farklı olabiliyor. Bilim insanları, biyolojik yaşın, hastalık riski ve yaşam süresiyle daha yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Bu fark, DNA’daki kimyasal değişiklikleri analiz eden ‘epigenetik saatler’ aracılığıyla ölçülüyor.

        Araştırma, aynı genetik geçmişi paylaşan ikizler üzerinde yapıldı. Ortak çevresel faktörlere rağmen, sağlıklı beslenen bireylerde biyolojik yaşlanmanın daha yavaş gerçekleştiği gözlemlendi. Bu bulgular, genetik yatkınlık kadar yaşam tarzı ve beslenmenin de yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynadığını gösterdi.

        ÖZELLİKLE GENÇ YAŞTA SAĞLIKSIZ BESLENME ALIŞKANLIKLARI HÜCRESEL YAŞLANMAYI ERKENDEN TETİKLİYEBİLİYOR

        Uzmanlar, özellikle genç yaşta sağlıksız beslenme alışkanlıklarının, hücresel yaşlanmayı erkenden tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, uzun vadede kalp-damar hastalıkları, diyabet ve nörolojik bozukluklar gibi sağlık sorunlarının riskini artırabiliyor.

        Araştırmaya katılan bilim insanları, hızlı ve dengesiz yemek yeme alışkanlığının sadece kilo ya da sindirim sistemi sorunlarıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda vücudun yaşlanma sürecini de etkileyebileceğini vurguluyor.

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