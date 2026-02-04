Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Araştırma: Ultra işlenmiş gıdalar, gıda değil sigara gibi ele alınmalı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Ultra işlenmiş gıdalar, gıda değil sigara gibi ele alınmalı

        Bilim insanları, yaptıkları araştırmada, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) meyve ve sebzelerden çok sigarayla daha fazla ortak noktası olduğuna ve daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğine işaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:40 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ultra işlenmiş gıdalar, sigara gibi ele alınmalı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milbank Quarterly dergisinde yayımlanan araştırmada, ultra işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkisi incelendi.

        Yapay renklendirici ve tatlandırıcılar kullanılarak endüstriyel olarak üretilen ultra işlenmiş gıdaların, tüketimi ve bağımlılığı teşvik etmek üzere tasarlandığı kaydedilen araştırmada, "Birçok ultra işlenmiş gıda, asgari şekilde işlenmiş meyve ve sebzelerden ziyade, sigarayla daha fazla ortak özelliğe sahip" ifadesi kullanıldı.

        Bu nedenle ultra işlenmiş gıdaların, oluşturdukları halk sağlığı risklerine uygun düzenlemelere tabi tutulması gerektiği vurgulanan araştırmada, söz konusu ürünlerin "az yağlı" veya "şekersiz" olarak pazarlanmasının düzenlemeleri geciktirebileceği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 2 Şubat 2026 (ABD İran Savaşı Başlıyor Mu?)

        ABD Filosu "Hayalet Moda" mı geçti? Hürmüz savaş bölgesi mi? Kapsamlı savaş kapıda mı? Trump düğmeye basacak mı? Savaş mı diplomasi mi? ABD-İran savaşı başlıyor mu? ABD İran'dan ne istiyor? Savaş önlenebilir mi? İran Çin ve Rusya'dan ne aldı? İran'a saldırı planı hazır mı? Açık Ve Net'te Sena Alkan ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!