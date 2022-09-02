Arazi kavgası kardeşleri ayırdı!

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Küpler Köyü’nde meydana gelen olayda, köyün ormanlık alanında bulunan fındık tarlası için abi Kadem Köseoğlu ile kardeş A.K. kavga etmeye başladı.

EŞİ KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

İHA'da yer alan habere göre bu sırada Kadem Köseoğlu’nun eşi Hatice Köseoğlu da kavga eden iki kardeşi ayırmak için hamle yaptı.