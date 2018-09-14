Arbroath - Forfar Athletic maçı ne zaman?

İskoçya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Arbroath, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Forfar Athletic takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Arbroath 11 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Forfar Athletic 7 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Arbroath, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Forfar Athletic, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 428 kodlu maçı oynayanlar; Arbroath galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Forfar Athletic galibiyet oranı 4.60. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Arbroath önceki hafta Queen`s Park mücadelesinde 3-0 yenildi.

Forfar Athletic ise Airdrie Utd. karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Arbroath, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Forfar Athletic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Forfar Athletic, 2 gol atarken 4 gol yedi.

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