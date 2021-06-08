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Arçelik'e yeni Genel Müdür Yardımcısı

Beyaz eşya üreticisi Arçelik'te üst düzey bir atama gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, şirketin İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Toygan Pulat getirildi. Pulat'ın, İK politika ve stratejilerinin belirlenip uygulanmasından sorumlu olacağı bildirildi

Arçelik'e yeni Genel Müdür Yardımcısı
HABERTURK.COM

Arçelik’te İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevi Toygan Pulat’a verildi. Pulat'ın, 145’ten fazla ülkede farklı coğrafyalarda, 35 binin üzerinde çalışanı olan Arçelik’in, İK politika ve stratejilerinin belirlenip uygulanmasından sorumlu olacağı bildirildi.

Haziran ayı itibariyle görevine başlayan Toygan Pulat, Orta Doğu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisansının ardından, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansını (MBA) tamamladı. Kanada’nın McMaster Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi gördü.

2000-2003 yılları arasında Eli Lily and Company’de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev alan Pulat, 2003 yılında katıldığı Carlsberg Group bünyesinde sırasıyla Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Asya Bölgeleri İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Kariyerine Vodafone Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak devam eden Pulat, Avon ve Coty’de sırasıyla Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Kıdemli IK Direktörlüğü ve Asya, Latin Amerika, Orta Doğu&Afrika İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Son olarak, Diageo bünyesinde Asya Pasifik İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev aldı.

Bölgesel görevleri boyunca ailesiyle birlikte Kopenhag, Hong Kong, Dubai ve Singapur’un yer aldığı farklı coğrafyalarda yaşayan Pulat, Arçelik’teki görevine başlamak üzere Mayıs 2021’de Singapur’dan İstanbul’a taşındı.

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