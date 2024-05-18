Arçelik'in 'Enerji TIR'ı OSB'leri dönüştürmek için yola çıktı

Arçelik'in 'Enerji Çözümleri TIR’ı ile güneş enerjisinin potansiyelini Türkiye’nin dört bir yanındaki işletmelere aktaracak. Üzerindeki güneş enerjisi sistemleriyle (GES) kullandığı elektriği kendisi üretecek TIR, Arçelik’in yerli güneş paneli, inverter, batarya, enerji depolama sistemi ve elektrikli araç şarj istasyonunu içeren yenilenebilir enerji çözümlerini işletmelere tanıtarak, işletmeleri güneş enerjisi kullanımına teşvik edecek. Yolculuğuna Ege’den başlayacak TIR, Kocaeli, Ankara, Kayseri ve Gaziantep de dahil sanayinin yoğun olduğu pek çok ili ziyaret ederek kasım ayına kadar ülkeyi dolaşacak.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK" Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında Arçelik’in geliştirdiği ürün, teknoloji ve projelerle yeşil enerji ve sürdürülebilirlik konusunda sektörü yönlendirdiğini vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “İklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı büyük önem taşıyor. Geldiğimiz noktada yenilenebilir enerji kullanımı artık bir tercih değil, gezegenimizin sürdürülebilirliği açısından bir zorunluluk halini aldı. Sürdürülebilirlikte öncü bir şirket olarak bu alandaki sorumluluğumuzun bilinciyle 2023 yılında Arçelik markamızla stratejik bir yatırım yaparak yerli güneş paneli üretimine başladık. Çok geçmeden bu alandaki ürün-hizmet portföyümüzü farklı çözümlerle genişlettik ve ‘Enerjiniz İyi Olsun’ diyerek bu ürün-hizmetlerimizi ülke genelindeki yetkili satıcı ve yetkili servis ağımıza yaydık. Bugün 350’den fazla bayimiz aracılığıyla bu ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz. Şimdi de Arçelik Enerji Çözümleri TIR’ı ile yenilenebilir enerji atılımımızı bir adım ileriye taşıyoruz. TIR’ımız ile sanayide yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırmayı, işletmeleri yenilenebilir enerji kullanımına teşvik ederek hem dünyamız hem işletmeler hem de ülkemiz için değer yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

REKLAM SANAYİDEKİ TÜKETİMİN YÜZDE 50'Sİ OSB'LERDEN Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Bugün Türkiye’nin kullandığı toplam elektriğin yüzde 40’tan fazlasını sanayi kuruluşları tüketiyor. Organize sanayi bölgelerinin tüketimi ise Türkiye’nin toplam sanayi elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sine denk geliyor. Hesaplamalarımıza göre; tüm OSB’lerin tüketimlerinin sadece yüzde 10’unu GES’lerden karşılanması bile yaklaşık 2,1 milyon ton karbon emisyonun önlenmesini sağlayabiliyor. Bu karbon salımı azaltımı 81 milyon ağaç dikmekle elde edilebiliyor. Arçelik Enerji Çözümleri TIR’ı güneş enerjisinin potansiyel ekonomik ve ekolojik etkisini işletmelere sahada, birebir kullanım alanlarında aktarmak için ülkeyi dolaşacak. Projemiz, Avrupa’ya ihracat yapan işletmelerin Yeşil Mutabakat kapsamında yenilenebilir enerjiye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmelerini de kolaylaştıracak. Projemiz ile Ege’den başlayıp Türkiye çapında organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere pek çok noktada yenilenebilir enerjiye yönelik teknolojilerimizi tanıtarak ülkemizin yenilenebilir enerji dönüşümüne ivme kazandırmaya çalışacağız. Yenilenebilir enerji atılımımızı önümüzdeki dönemde yeni adımlarla sürdüreceğiz. Hem ülkemizin ekonomisini desteklemek hem de gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

SUNDUĞU ÇÖZÜMLER Toplantıda verilen bilgilere göre; -Arçelik’in sunduğu SunJunior Enerji Depolama Sistemleri ile tüketiciler; lityum demir fosfat bataryaları ister şebekeden ister güneş panellerinden şarj ederek ihtiyaç anında kullanabiliyor. -Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile de tüketiciler, elektrikli araçlarını 7,4 kW ve 22 kW kapasiteli Arçelik by WAT Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile şarj edebiliyor. -Arçelik Inverter’lar ile tüketiciler güneşten üretilen DC (doğru akım) elektriği, AC (alternatif akım) elektriğe dönüştürüp düzenleyerek güvenli bir kullanım sağlayabiliyor ve evlerindeki tüm enerjinin üretim ve tüketim dengesini izleyip, kontrol edebiliyor.