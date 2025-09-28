Archie Brown: Daha fazla birlikte olmak zorundayız

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Archie Brown, galibiyeti değerlendirdi.

"DAHA FAZLA BİRLİKTE OLMAK ZORUNDAYIZ"

Brown, takımın sahada doğru bir reaksiyon gösterdiğini dile getirerek, "Reaksiyon verdik fazlasıyla. Takım olarak şunu netleştirmek gerekiyor; her zamankinden daha fazla birlikte olmak zorundayız. Tutkumuzu saha içinde gösterdik. Böyle bir atmosferde futbol oynamak harika." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜVENLE YOLA DEVAM"

Genç oyuncu, lig maratonunun uzun olduğuna dikkat çekerek, "Başlangıç itibarıyla sahada reaksiyon gösterdik. Oynanacak çok maç var, ligin sonuna çok var. Geliştirmemiz gereken noktaları geliştireceğiz. Çok yüksek bir özgüvenle sezonu devam ettirmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.