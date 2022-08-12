Arctic Monkeys'in olaylı gecesi: Bakkalın önünden kovuldular! 0:00 / 0:00

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Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Arctic Monkeys, 9 ve 10 Ağustos'ta İstanbul'da dinleyicileriyle bir araya geldi. Konser sonrası İstanbul'da bir süre daha kalan müzisyen grup, geçtiğimiz akşam ilginç bir olay yaşadı.

tv100'ün haberine göre; Beyoğlu'na giden grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O'malley, oradaki bir bakkalın önüne alkol şişelerini koyup bir süre sohbet edince ortalık karıştı.

BAKKAL, DÜNYACA ÜNLÜ ROCK GRUBUNU DÜKKANIN ÖNÜNDEN KOVDU

Tepki gösteren bakkalın sahibi, önce şişeleri alıp çöpe fırlattı ardından da müzisyenlerin cevap vermesi üzerine İngilizce bağırarak küfür etmeye başladı.

Grup üyelerini bakkalın önünden kovan sinirli esnaf, çevreden "Onlar dünyaca ünlü şarkıcılar!" diyenlere de "Fark etmez!" yanıtını verdi.

Bakkalın önünden kovulmalarıyla büyük şaşkınlık yaşayan Cook ve O'malley, daha sonra civardaki bir mekanda girdi, ardından da çıkıp İstiklal Caddesi'nin kalabalığına karıştı.

Fotoğraflar: Instagram, Reuters, AP.