Arda'dan Lamine Yamal cevabı!

A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından Arda Güler, İspanya'yı ağırlayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Arda Güler, karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK HAYALİMİZ DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK"

Genç oyuncu, "Yarın İspanya bizden daha fazla topa sahip olabilir, biz de baskımızla karşılık vermemiz gerekiyor, onlara saygı duyuyoruz ama yarın kendi evimizde oynuyoruz. Çok iyi bir atmosfer olacak ve bununla birlikte maça iyi başlamak istiyoruz. Onlara karşı çok fazla saygı duyuyoruz, son 25 maçı kaybetmemişler biz de neler yapacağımızı biliyoruz. Şöyle bir İspanya bekliyorum, bunu söylemek çok zor değil, topa sahip olacaklar, sürekli şans oluşturmaya çalışacaklar, topu kaptırınca şiddetli baskıyla tekrar almaya çalışacaklar. Biz de bunun üstesinden gelebilmek için elimizden geleni yapacağız. Oyun planımızla ilgili çok fazla detay vermek doğru olmaz. Topu kaptığımızda hızlı oynayarak etkili geçişler yapabiliriz, yarın da inşallah böyle birkaç tane geçiş yapabiliriz. Bireyselden önce, milli takımla beraber Dünya Kupası’na gitmek en büyük hayalimiz. Yolun sonunda nereye gideceğimizi söyleyemem ama Dünya Kupası’na gitmek en büyük hedefimiz."

Arda, Real Madrid'den takım arkadaşları Carvajal ve Dean Huijsen ile maçla ilgili konuşup konuşmadığının sorulması üzerine, "Carvajal ve Dean ile konuştuk ikisiyle de aram çok iyi, onlar için yarın ne kadar zor bir maç olacağını söyledim, onlar da bunun farkında. Türkiye’deki atmosferi onlar da biliyor. Madrid’e döndüğümde kazanan tarafta olmak istiyorum, umarım kazanan tarafta olurum." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, "Yamal'ın bu seviyeye çıkması seni şaşırtıyor mu?" sorusunu, "Şaşırtmıyor, çok önemli ve yetenekli bir oyuncu. Yarın da bize karşı zorluk çıkarmaya çalışacaktır, biz de kendi oyuncularımıza saygı gösterip elimizden geleni yapacağız." şeklinde yanıtladı.